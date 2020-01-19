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Ankara Haberleri: Asfaltta son durum

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Asfaltta son durum

Hürriyet Haber
19.01.2020 - 16:07 |Son Güncelleme :

Hürriyet Ankara okurlarının, “Yahu! Bu ‘asfalt katılım bedeli’ işi ne âlemde, var mı yeni bir gelişme?” sorusunu, Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne sordum.

Hürriyet Haber

* Şu an, ‘kim ödemiş, kim ödememiş’ belirleniyor. * ‘Ödeme yapan müteahhit mi, vatandaş mı’ bakılıyor. * ‘Vatandaşla mahsuplaşma’ konusunda çalışılıyor.

KİM BUNLAR?

Bu fotoğraf, Kızılay’dan. Cevap bekleyen iki soru var.

Asfaltta son durum

1) Atatürk ve Türk bayrağı resimlerini yoldan geçen insanlara uzatıp, sonra da para isteyen bu kişiler kim?

2) Ankara Valiliği’nden ya da Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden alınmış bir izin var da biz mi bilmiyoruz?”

Asfalt katılım bedeli için ‘mahsuplaşma’ çalışmasıAsfalt katılım bedeli için ‘mahsuplaşma’ çalışması

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Asfaltta son durum hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 19 Ocak 2020 tarihinde saat 16 07’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Asfaltta son durum haberi güncellenecektir.

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