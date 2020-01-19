Asfaltta son durum

* Şu an, ‘kim ödemiş, kim ödememiş’ belirleniyor. * ‘Ödeme yapan müteahhit mi, vatandaş mı’ bakılıyor. * ‘Vatandaşla mahsuplaşma’ konusunda çalışılıyor.

KİM BUNLAR?

Bu fotoğraf, Kızılay’dan. Cevap bekleyen iki soru var.







1) Atatürk ve Türk bayrağı resimlerini yoldan geçen insanlara uzatıp, sonra da para isteyen bu kişiler kim?

2) Ankara Valiliği’nden ya da Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden alınmış bir izin var da biz mi bilmiyoruz?”