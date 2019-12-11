Artistlik gerginliği

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi, aralık ayı toplantısının ilk oturumunu önceki gün ABB Başkanı Mansur Yavaş başkanlığında gerçekleştirdi. Geçen ay reddedilen ASKİ’nin 350 milyon TL’lik borçlanma ile kredi talebi, Başkan Yavaş tarafından veto edilerek yeniden Meclis’e gönderildi. Meclis toplantısında ASKİ’nin 350 milyon TL’lik borçlanma talebi AK Parti ve MHP grubunun oylarıyla bir kez daha reddedildi. ASKİ’nin borçlanma konusu görüşülürken AK Parti grubu ile Başkan Yavaş arasında gerginlik yaşandı. AK Parti grubu adına söz alan Mehmet Emin Ayaz, “Başkan, bizden 350 milyon borç istedi biz 20 gün sonra yürürlüğe girecek bütçede ASKİ’ye 472 milyon borç verdik. Algı yönetmeyin, belediyeyi yönetin. Sadece borçlanma ile bir belediye yönetilmez” dedi. Başkan Yavaş ise Ayaz’a “Algıyı siz yaratıyorsunuz. Bizim borçlanma müracaatımız 8 Ekim 2019’da. Yani bütçe tasarısı buraya gelmeden önce. Siz müneccim misiniz, daha bütçe kesinleşmeden ‘hayır’ dediniz” yanıtını verdi.

OTURUMA ARA VERİLDİ

Konu ile ilgili söz alan AK Partili Meclis Üyesi Bekir Yıldız ise 1994 seçimlerinin ardından belediye başkanlığını kazandıklarını ancak Belediye Meclisi’nde azınlıkta olduklarını hatırlatarak, “Benzer bir durumdayız. 6-7 ay Ulus’taki taş binada savaş yaptık” dedi. Yavaş, Yıldız’a “İyi mi oldu Başkan, kötüydü değil mi? Niye aynısını yapıyorsunuz?” ifadesini kullandı. Yavaş’ın sözleri CHP ve İYİ Parti grubu tarafından alkışlanınca AK Partili Yıldız, “Sayın Başkan bizim işimiz artistlik değil. Siz artistlik yaptınız” dedi. Yıldız’ın ‘artist’ sözüne tepki gösteren Yavaş, mikrofonu kapatarak Yıldız’dan sözlerini geri almasını istedi. Yıldız’ın geri alacak bir ifade kullanmadığını söylemesi üzerine Yavaş oturuma ara verdi. Oturumun devamında Yavaş, Yıldız’a “Özür borcunuz var” derken yeniden söz alan Bekir Yıldız, “Hakaret olarak söylemedim. Rolünüzü çok iyi yapıyorsunuz. Bu övgüdür” dedi.

ÖLMEZ MHP’Yİ ÖRNEK GÖSTERDİ

Gerginlik devam ederken söz alan AK Partili Ali İhsan Ölmez ise 10 yıl Meclis Başkanvekilliği yaptığına vurgu yaparak Yavaş’a yönelik şu ifadeleri kullandı: “Siz araya girerseniz. Gayri ihtiyari maksat dışı sözlere hazır olun. Araya girmeyin. Bu Meclis için MHP Grup Başkanvekili Murat Ilıkan bir şanstır. Buradan konuşurken çok nezih bir üslup kullandı. Zerre kadar bir kavga içerir cümlesine denk gelmedim. Oradaki de çok genç bir başkanvekili (Mümin Altunışık). Vallahi kavga niyetimiz yok. Bizi ciddiye alın. Siz bu dikta, didaktik üslubunuzla elimizi sıkmayıp, karşınızda düşman bir güruh var gibi davranırsanız sonuç alamazsınız. İlk gün çok kötü başlangıç yaptık. Böyle devam etmemeli. Grup başkanvekilleri bir araya gelip bu gerginliği düşürmeli. Biz kardeşiz, bu kenti birlikte yönetmek zorundayız.” Bunun üzerine Yavaş da “Asla ve asla hiçbir Meclis üyesine saygısızlığımız olmaz” dedi.

‘GEÇMİŞTEKİ İMAR KONULARI ARAŞTIRILSIN’ ÖNERGESİ

Öte yandan geçen ay Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ile İYİ Parti Grup Başkanvekili Adnan Beker arasında tartışma konusu olan ‘geçmişteki imar konuları’ da Meclis gündemine geldi. ABB’nin geçmişte FETÖ lehine imar rantları oluşturduğunun öne sürüldüğünü belirten ve çeşitli iddialar olduğunu kaydeden CHP’li Meclis Üyesi Ertan Işık, Meclis’e yazılı önerge vererek iddiaların araştırılmasını, ortaya çıkan sonuçların kamuoyuyla paylaşılmasını ve suç teşkil eden konularla ilgili de hukuki girişimde bulunulmasını istedi.

ANKARA İSTANBUL’A TAŞINIYOR BUNA VAKİT HARCAYALIM







ABB Meclisi’nin tartışmalar yerine kentin sorunlarına yönelmesi gerektiğine dikkat çeken İYİ Parti Grup Başkanvekili Adnan Beker ise şöyle konuştu: “Merkez Bankası İstanbul’a gidiyor 4 bin çalışanı var, 2 bin 400 çalışanımız da İstanbul’a nakil oluyor evlerini taşıyor, ailelerini götürüyor. Ulus’taki esnafımız perişan olacak. Ankara’nın geliri azalacak. Aylık 100 milyon TL’ye yakın Ankara’nın kaybı olacak. Gelin hep beraber Cumhurbaşkanı’mıza bunu iletelim. Ankara İstanbul’a taşınıyor. Halk Bankası gitti, Vakıflar Bankası gitti inşallah TBMM gitmez. Bunlar hep giderse bizim Ankara’da yapacak işimiz kalmaz. Gelin başta ATO olmak üzere sanayi odaları, STK’lar, bunlarla vaktimizi harcayalım.” EGO’nun 282 otobüs alımı için kredi talebinin reddedilmesini de eleştiren Beker, “Yüzde 3.5 ile EGO kredi buldu. Otobüs ihtiyacımız var. Ali İhsan Bey’e söylüyorum; buna niye ret veriyorsunuz. Pursaklar’da sabah 07.30’da otobüs durağında anamız, bacımız, kardeşimiz bizim yüzümüzden o soğukta bekleyip, ayakta Kızılay’a kadar gelmesinin sorumlusu bizler değil miyiz” dedi.

Başkan Yavaş’ın oturum arası verdiği meclis’te AK Parti ile CHP grubu arasında sert tartışmalar ve itiş kakış yaşandı.