Armut gitti ama döner simit tava bizde

Türk Patent ve Marka Kurumu’nun ‘Ankara armudu’nu ‘Korkuteli karyağdı armudu’ olarak tescillemesinin ardından gözler, Ankara için coğrafi işaret tescili yapılan ve tescillenmeyi bekleyen diğer ürünlere çevrildi. Türk Patent ve Marka Kurumu’nun ‘Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün’ verilerine göre Ankara’dan şu ana kadar tescillenen 10 coğrafi ürün bulunuyor. Başvurusu yapılan 8 ürün ise tescil bekliyor.

BİRÇOK ÜRÜN TESCİLLENDİ

2014 yılında başvurusu yapılan Ankara döneri, Ankara simidi ve Ankara tavası 2017 yılında Ankara adına coğrafi ürün olarak tescillenmiş durumda. Ankara’ya özgü bu ürünlerin yanı sıra Beypazarı kurusu, Kalecik karası üzümü, Nallıhan örtmesi, Nallıhan iğne oyası, Çubuk agat taşı ve Çubuk turşusunun da coğrafi işaret tescili bulunuyor.

BAZLAMA VE TİFTİK TESCİL BEKLİYOR

Ankara’dan başvurusu yapılan ve tescil bekleyen ürünler ise şöyle: Ankara erkeç pastırması, Ankara keçisi oğlağı eti, Ankara tiftiği, Ankara tiftiği (angora mohaır), Gölbaşı sevgi çiçeği, Kızılcahamam bazlaması, Kızılcahamam kapaması ve Şereflikoçhisar tahinli pidesi. Başkent ile özdeşleşmiş olan Ayaş domatesi, Ayaş dutu, Kazan kavurması, Ankara balı, Beypazarı baklavası, Beypazarı havucu gibi ürünler ise Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün verilerinde yer almıyor.