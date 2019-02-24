Sincan Belediye Başkanı ve AK Parti Adayı Murat Ercan’ın proje tanıtım toplantısına katılan Mehmet Özhaseki, ismini vermedi ama rakibi Mansur Yavaş’ı “projesi olmamakla” eleştirdi. Özhaseki, özetle şunları söyledi:

“Sincan Belediye Başkan Adayı Murat Ercan’a projelerinde ben de Büyükşehir Belediye Başkanı olarak sonuna kadar destek vereceğim. Sincanlı hemşehrilerimiz emin olun siz her şeyin en iyisine layıksınız. Bizim en zor günümüzde, bütün seçimlerde sizler vardınız, arkamızda kapı gibi durdunuz. Biz Sincan’a borcumuzu ödeyeceğiz merak etmeyin. Sincan’dan rekor oy bekliyoruz. Bizler projelerimizle geliyoruz, yapacaklarımızı anlatıyoruz. İşimi ciddiye aldığım için Ankara gibi Türkiye’nin göz bebeği bu şehre neler yapacağımızı uzun uzun çalıştık. Kitap bastırdık altına imzamızı attık. 5 sene sonra sizlerin huzuruna çıkıp bunları yapıp yapamadığımızın hesabını vereceğimizi biliyoruz.

PROJEN YOKSA NİYE GEZİYORSUN

En çok üzüldüğümüz taraf şurası; Ben Ankara’ya aday olunca zannettim ki üç- beş tane karşımda aday çıkacak, onlar da projelerini hazırlayacak benim gibi Ankara’yı seveceklerini gösterecekler. Ama ne yazık ki öyle olmadı, şimdiye kadar proje söyleyen olmadı. Üçüncü dönemdir aday olan Cumhuriyet Halk Partisi’nin bir adayı var. Herhalde Ankara gibi bir kentte milyonlarca insanın önüne çıkarken bir projeyle çıkacaklar diye bekledik proje de yok. Adaylarına sorar mısınız ‘Projesi yok mu, insanlara ne vaat ediyorlar, 5 yıl boyunca ne yapacak.’ Sordular, ‘En büyük projem su parasını indirmek’ dedi, biz zaten yüzde 30 indirdik. Bitti mi proje? Projen yoksa o zaman niye geziyorsun ortada. Hayretler içinde izliyorum.”

FATİH-SİNCAN ARASINA TRAMVAY

Programda projelerini anlatan AK Parti Sincan Belediye Başkan Adayı Murat Ercan, Fatih Metro İstasyonu ile yeni yapılacak Kent Meydanı arasında tramvay hattı yapılacağını söyledi. Ercan, “Başkentray’ın Kızılay-Törekent Metro hattı ile bağlantısının sağlanması için bir de tramvay hattı yapılacak. Yaklaşık 1.9 kilometrelik güzergah belirleme ve fizibilite çalışmalarımız şu an devam ediyor” dedi.