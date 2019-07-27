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Ankara Haberleri: Arıtma maliyetinden tasarruf sağlanacak

ANKARA HABERLERİ

Arıtma maliyetinden tasarruf sağlanacak

Hürriyet Haber
27.07.2019 - 16:45Son Güncelleme :

Büyükşehir Belediyesi yaklaşık 30 milyon metrekare yeşil alana sahip olan Başkent’te kullanılan sulama suyu maliyetinde tasarruf sağlamak için çalışmalarını hızlandırdı.

Hürriyet Haber

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ile Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ASKİ), ilçe belediyelerle birlikte su maliyetinin azaltılması ve yeşil alan verimliliğinin en üst düzeye çıkarılması amacıyla ‘Su Verimliliği Konferansı’ düzenledi. Konferansta, ASKİ Arıtma Tesisleri’nden çıkan arıtılmış şehir şebeke suyunun (musluk suyu) yüzde 20’sinin yeşil alanlarda kullanıldığı belirtilirken, şebeke suyundan tasarruf sağlanması, en uygun sulama tekniğinin belirlenmesi, sulama suyunu azaltmaya yönelik öneriler tek tek ele alındı. Ankara’da bulunan ilçe belediyelerde 2018 yılında sadece parklarda kullanılan suyun arıtma maliyetinin 2.32 milyon TL olduğunu ifade eden yetkililer, barajlardan gelen suyun arıtılmadan direkt kullanılması ile bu maliyetin düşürüleceğinin altını çizdi.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Arıtma maliyetinden tasarruf sağlanacak hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 27 Temmuz 2019 tarihinde saat 16 45’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Arıtma maliyetinden tasarruf sağlanacak haberi güncellenecektir.

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