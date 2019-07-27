Arıtma maliyetinden tasarruf sağlanacak

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ile Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ASKİ), ilçe belediyelerle birlikte su maliyetinin azaltılması ve yeşil alan verimliliğinin en üst düzeye çıkarılması amacıyla ‘Su Verimliliği Konferansı’ düzenledi. Konferansta, ASKİ Arıtma Tesisleri’nden çıkan arıtılmış şehir şebeke suyunun (musluk suyu) yüzde 20’sinin yeşil alanlarda kullanıldığı belirtilirken, şebeke suyundan tasarruf sağlanması, en uygun sulama tekniğinin belirlenmesi, sulama suyunu azaltmaya yönelik öneriler tek tek ele alındı. Ankara’da bulunan ilçe belediyelerde 2018 yılında sadece parklarda kullanılan suyun arıtma maliyetinin 2.32 milyon TL olduğunu ifade eden yetkililer, barajlardan gelen suyun arıtılmadan direkt kullanılması ile bu maliyetin düşürüleceğinin altını çizdi.