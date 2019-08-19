Arapça tabelalar yakın takipte

İçişleri Bakanlığı’nın geçen ay Kilis’ten başlattığı ve altı ay içinde ülke genelinde değiştirilmesi amaçlanan tamamı Arapça yazılı tabelalar ile ilgili Başkent’te de sıkı bir denetim yürütülüyor. Ankara Valiliği, ilçe kaymakamlıkları, ilçe belediyeleri ve ilçe emniyet müdürlükleri işbirliğiyle kentte çoğunluğu Suriyelilere ait dükkanlardaki tabelalar yakın takibe alındı.



YÜZDE 75’İ TÜRKÇE OLMALI

Mevzuata göre yüzde 75’inin Türkçe harflerden oluşması gereken tabelalar için Altındağ, Yenimahalle ve Mamak belediyeleri tarafından ilçelerdeki iş yerlerinde incelemeler yapıldı. Zabıta ekiplerince yapılan denetimlerde tabelaların yanı sıra iş yeri ruhsatı, çalışma izinleri de detaylı incelendi. Ekipler kanuna aykırı olan dükkânlar hakkında işlem yaptı. Ekipler, yüzde 25’i aşan Arapça yazılı tabelaların asılmaması yönünde iş yeri sahiplerini de uyardı.

ÜÇ İLÇEDE SIKI DENETİM

Altındağ Belediyesi zabıtası, Başkent’te Suriyeli mültecilerin yoğun olduğu Altındağ’da ilçe emniyet müdürlüğü ile birlikte tabela denetiminde bulundu. Altındağ zabıtası, 65 iş yerinin tamamı Arapça yazılı tabela ve levhaları için değişim işlemi yaptı. Mamak Belediyesi zabıtası da denetimlerde 9 iş yerinin tabelasını değiştirirken, 9 iş yerine de tabelasını değiştirmesi doğrultusunda süre verdi. Mültecilere ait 60 iş yerinin bulunduğu Yenimahalle’de Yenimahalle Belediyesi zabıtası 8 iş yerinde tabela değişikliği yaptı. Belediye yetkilileri, denetimlerin süreceği bilgisini verdi.

SOYLU: KURAL NEYSE BUNA HERKES UYACAK

Mültecilere ait iş yerlerindeki tabelalarla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Türkiye’de 6 aya kadar Arapça tabelaların tamamını değiştireceğiz. Kilis’te yaptık. Bir standart var, tamamı Türkçe oluyor. Altında ufak bir Arapça yazmak istiyorsa yazsın. Standardı var bu işin, tamamını değiştireceğiz. Nizam, kural neyse buna herkes uyacak” demişti.