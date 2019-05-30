Araçlara dolu önlemi

Araç sahiplerinden Yusuf Demiraslan, aracının 15-20 noktasında dolu nedeniyle çizik ve darbeler oluştuğunu belirterek, onarımını yaptırdığını söyledi. Usta Erkan Küçükkurt da gereken bakım ve onarım ile boya işlemlerini yaptıktan sonra araçları sahiplerine teslim ettiklerini ifade etti. Öte yandan dün Beypazarı’nda yine dolu yağışı uyarısı yapıldı. Yapılan uyarı üzerine vatandaşlar araçlarını benzinlik, kapalı pazar yeri gibi kapalı alanlara sokarak önlem almaya çalıştı.