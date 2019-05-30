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Ankara Haberleri: Araçlara dolu önlemi

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Araçlara dolu önlemi

AA
30.05.2019 - 09:08Son Güncelleme :

Beypazarı’nda da geçen hafta etkili olan dolu ve sağanak nedeniyle hasar gören araçlar onarılıyor.

AA

Araç sahiplerinden Yusuf Demiraslan, aracının 15-20 noktasında dolu nedeniyle çizik ve darbeler oluştuğunu belirterek, onarımını yaptırdığını söyledi. Usta Erkan Küçükkurt da gereken bakım ve onarım ile boya işlemlerini yaptıktan sonra araçları sahiplerine teslim ettiklerini ifade etti. Öte yandan dün Beypazarı’nda yine dolu yağışı uyarısı yapıldı. Yapılan uyarı üzerine vatandaşlar araçlarını benzinlik, kapalı pazar yeri gibi kapalı alanlara sokarak önlem almaya çalıştı. 

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Araçlara dolu önlemi hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 30 Mayıs 2019 tarihinde saat 09 08’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Araçlara dolu önlemi haberi güncellenecektir.

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