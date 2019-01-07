Araçlar kara saplandı 7 kişi mahsur kaldı

Yeşildere Mahallesi’ndeki 1940 rakımlı İdris Dağı’na çıkan 7 kişi, araçlarının kara saplanması sonucu mahsur kaldı. Grubun durumu mahalle sakinlerine bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda belediye, sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi.
Elmadağ Belediyesi ekipleri, 5 saatlik çalışmanın ardından gruba ulaştı. Ambulansta müdahale edilen 7 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Bir arkadaşının kendisini arayarak, bazı kişilerin dağda mahsur kaldığını söylediğini belirten Seyitcemali Mahallesi Muhtarı İsmail Küçükdağlı, “Ekiplerle gittik. O sırada Büyükşehir Belediyesi’nin ekipleri de geldi. Kepçeyle yolları açarak yanlarına ulaştık. Arabaları karın içine saplanmıştı. 7 kişiyi de sağ salim kurtardık” dedi. Bölgeye gelen AFAD ekipleri de mahalle sakinlerini olumsuz hava şartlarından dolayı tedbirli olmaları konusunda uyardı.
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