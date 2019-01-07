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Ankara Haberleri: Araçlar kara saplandı 7 kişi mahsur kaldı

ANKARA HABERLERİ

Araçlar kara saplandı 7 kişi mahsur kaldı

Hürriyet Haber
07.01.2019 - 15:15Son Güncelleme :

Elmadağ’da iki otomobilin kara saplanması sonucu mahsur kalan 7 kişi, belediye ekiplerince kurtarıldı.

Hürriyet Haber

Yeşildere Mahallesi’ndeki 1940 rakımlı İdris Dağı’na çıkan 7 kişi, araçlarının kara saplanması sonucu mahsur kaldı. Grubun durumu mahalle sakinlerine bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda belediye, sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi.
Elmadağ Belediyesi ekipleri, 5 saatlik çalışmanın ardından gruba ulaştı. Ambulansta müdahale edilen 7 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Bir arkadaşının kendisini arayarak, bazı kişilerin dağda mahsur kaldığını söylediğini belirten Seyitcemali Mahallesi Muhtarı İsmail Küçükdağlı, “Ekiplerle gittik. O sırada Büyükşehir Belediyesi’nin ekipleri de geldi. Kepçeyle yolları açarak yanlarına ulaştık. Arabaları karın içine saplanmıştı. 7 kişiyi de sağ salim kurtardık” dedi. Bölgeye gelen AFAD ekipleri de mahalle sakinlerini olumsuz hava şartlarından dolayı tedbirli olmaları konusunda uyardı.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Araçlar kara saplandı 7 kişi mahsur kaldı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 07 Ocak 2019 tarihinde saat 15 15’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Araçlar kara saplandı 7 kişi mahsur kaldı haberi güncellenecektir.

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