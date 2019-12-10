Aracın üzerine çıkıp engel olmak istedi

Mamak ilçesi Yeşilbayır Mahallesi Sağduyu Caddesi'nde trafik uygulaması yapan polisler, 38 SZ 904 plakalı otomobili durdurdu. Polislerin kontrol ettiği otomobilin trafik sigortası olmadığı belirlenirken, polisler aracı parka çekmek istedi. Otomobilin sahibi yaşlı adam, polislerin otomobilini çekmesini engellemek için üzerine çıktı. Yaşlı adam, otomobilinin üzerinden kendisini indirmek isteyen polislere direnirken, yanında bulunan kadın da polislerle tartıştı. Polislerin uzun uğraşlar sonrasında ikna ettiği yaşlı adam otomobilin üzerinden inerken, polisler de otomobili çekici aracılığı ile otoparka çekti.
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