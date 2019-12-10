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Ankara Haberleri: Aracın üzerine çıkıp engel olmak istedi

ANKARA HABERLERİ

Aracın üzerine çıkıp engel olmak istedi

Hürriyet Haber
10.12.2019 - 09:06 |Son Güncelleme :

Ankara'da trafik uygulaması yapan polisler, trafik sigortası olmayan aracı parka çekmek isteyince, otomobilin sahibi yaşlı adam, üzerine çıkarak aracının çekilmesini engellemek istedi.

Hürriyet Haber

Mamak ilçesi Yeşilbayır Mahallesi Sağduyu Caddesi'nde trafik uygulaması yapan polisler, 38 SZ 904 plakalı otomobili durdurdu. Polislerin kontrol ettiği otomobilin trafik sigortası olmadığı belirlenirken, polisler aracı parka çekmek istedi. Otomobilin sahibi yaşlı adam, polislerin otomobilini çekmesini engellemek için üzerine çıktı. Yaşlı adam, otomobilinin üzerinden kendisini indirmek isteyen polislere direnirken, yanında bulunan kadın da polislerle tartıştı. Polislerin uzun uğraşlar sonrasında ikna ettiği yaşlı adam otomobilin üzerinden inerken, polisler de otomobili çekici aracılığı ile otoparka çekti.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Aracın üzerine çıkıp engel olmak istedi hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 10 Aralık 2019 tarihinde saat 09 06’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Aracın üzerine çıkıp engel olmak istedi haberi güncellenecektir.

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