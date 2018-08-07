Araca takılan vinçle yamaçsız bölgede yamaç paraşütü

Dikilitaş Göleti'nde bir araya gelen paraşüt eğitmenleri, otomobilin arkasına bağlanan bir vinç sistemi ile yamaçsız yamaç paraşütü yapıyor. Yamaçtan atlanarak değil, yerden yükselerek yapılan yöntem, eğitimlerin yanı sıra yükseltilere, tepelere, yamaçlara ihtiyaç duymadan paraşüt sporu yapmaya da imkan veriyor. 1995'ten beri yamaç paraşütü pilotu olan Emre Kargın, "Bu sene yamaç paraşütü uçuş okulumuz için Avrupa'dan ithal ettiğimiz vinç sisteminin test uçuşlarını yaptık. Sistemin uygun olduğunu gördük ve bundan sonra eğitimlerimize bu sistemle devam edeceğiz" dedi.

FETHİYE VE KAŞ’A GEREK YOK

Kargın, "Gölün etrafında büyük bir yükselti yok ve biz göl üzerinde yamaç paraşütünde başımıza gelebilecek tehlikeli manevraları test ediyoruz, bu tamamen bir emniyet eğitimi. Bu eğitim için genelde Muğla Ölüdeniz'e, Antalya Kaş'a gidilir ancak Ankara'dan oraya gidip gelmek, oradaki hava trafiğinde yer almak oldukça zor ve külfetli olduğu için Ankara'ya böyle bir sistemi getirerek kullanmaya başladık" dedi. Ankara'da çok uzun yıllardır Ayaş ve Gölbaşı bölgesinde yamaç paraşütü yapıldığına değinen Kargın, "Vinçle bir saatte 10 paraşütçüyü kaldırıp 500 metre civarlarına bırakabiliyoruz, biraz daha sayıyı azalttığımızda bir paraşütçüyü bin 200 metre yüksekliğe kadar tırmandırabiliyoruz. Ankara'da böyle bir dağ yok" ifadesini kullandı.

DAĞDAN DAHA KOLAY VE RİSKSİZ

Vinç sisteminin tasarımcısı Aureus Andreluinas ise "Arabanın arkasında bağlı olan sistem, aracın enerjisiyle hareket ediyor. Araba hızlansa da yavaşlasa da biz onu bir kontrol sistemiyle yavaşlatıyor veya hızlandırıyoruz. Dolayısıyla, paraşütçü kendi üzerinde sabit bir yük hissediyor. Yoldaki kasisler, engeller ya da taşlar güvenliği azaltıyor. Düz, engelsiz yollar gerekiyor, böyle olduğunda dünyanın her yerinde yapılabiliyor" diye konuştu. Paraşüt Eğitmeni Ali Es, "Bu sistem, özellikle Hollanda'da ve Litvanya'da dağ olmadığı için çok gelişmiş bir sistem. Litvanya'da bir firmayla beraber çalışıp bu sistemle yapılan uçuşları tanıtıyoruz” şeklinde konuştu. Es, vinç sisteminin dağdan kalkıştan daha kolay ve daha az riskli olduğunu da kaydetti.