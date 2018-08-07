Ara
MENÜ
Haberler >Yerel Haberler >Ankara>Araca takılan vinçle yamaçsız bölgede yamaç paraşütü

Ankara Haberleri: Araca takılan vinçle yamaçsız bölgede yamaç paraşütü

ANKARA HABERLERİ

Araca takılan vinçle yamaçsız bölgede yamaç paraşütü

Cem GECİM-Ömer ÇETİN/İHA
07.08.2018 - 16:12Son Güncelleme :

Yamaç bulunmayan Gölbaşı’nda, adrenalin tutkunları yamaç paraşütlerini vinç yardımıyla havalandırıyor.

Cem GECİM-Ömer ÇETİN/İHA

Dikilitaş Göleti'nde bir araya gelen paraşüt eğitmenleri, otomobilin arkasına bağlanan bir vinç sistemi ile yamaçsız yamaç paraşütü yapıyor. Yamaçtan atlanarak değil, yerden yükselerek yapılan yöntem, eğitimlerin yanı sıra yükseltilere, tepelere, yamaçlara ihtiyaç duymadan paraşüt sporu yapmaya da imkan veriyor. 1995'ten beri yamaç paraşütü pilotu olan Emre Kargın, "Bu sene yamaç paraşütü uçuş okulumuz için Avrupa'dan ithal ettiğimiz vinç sisteminin test uçuşlarını yaptık. Sistemin uygun olduğunu gördük ve bundan sonra eğitimlerimize bu sistemle devam edeceğiz" dedi.

FETHİYE VE KAŞ’A GEREK YOK

Kargın, "Gölün etrafında büyük bir yükselti yok ve biz göl üzerinde yamaç paraşütünde başımıza gelebilecek tehlikeli manevraları test ediyoruz, bu tamamen bir emniyet eğitimi. Bu eğitim için genelde Muğla Ölüdeniz'e, Antalya Kaş'a gidilir ancak Ankara'dan oraya gidip gelmek, oradaki hava trafiğinde yer almak oldukça zor ve külfetli olduğu için Ankara'ya böyle bir sistemi getirerek kullanmaya başladık" dedi. Ankara'da çok uzun yıllardır Ayaş ve Gölbaşı bölgesinde yamaç paraşütü yapıldığına değinen Kargın, "Vinçle bir saatte 10 paraşütçüyü kaldırıp 500 metre civarlarına bırakabiliyoruz, biraz daha sayıyı azalttığımızda bir paraşütçüyü bin 200 metre yüksekliğe kadar tırmandırabiliyoruz. Ankara'da böyle bir dağ yok" ifadesini kullandı.

DAĞDAN DAHA KOLAY VE RİSKSİZ

Vinç sisteminin tasarımcısı Aureus Andreluinas ise "Arabanın arkasında bağlı olan sistem, aracın enerjisiyle hareket ediyor. Araba hızlansa da yavaşlasa da biz onu bir kontrol sistemiyle yavaşlatıyor veya hızlandırıyoruz. Dolayısıyla, paraşütçü kendi üzerinde sabit bir yük hissediyor. Yoldaki kasisler, engeller ya da taşlar güvenliği azaltıyor. Düz, engelsiz yollar gerekiyor, böyle olduğunda dünyanın her yerinde yapılabiliyor" diye konuştu. Paraşüt Eğitmeni Ali Es, "Bu sistem, özellikle Hollanda'da ve Litvanya'da dağ olmadığı için çok gelişmiş bir sistem. Litvanya'da bir firmayla beraber çalışıp bu sistemle yapılan uçuşları tanıtıyoruz” şeklinde konuştu. Es, vinç sisteminin dağdan kalkıştan daha kolay ve daha az riskli olduğunu da kaydetti.

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Araca takılan vinçle yamaçsız bölgede yamaç paraşütü hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 07 Ağustos 2018 tarihinde saat 16 12’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Araca takılan vinçle yamaçsız bölgede yamaç paraşütü haberi güncellenecektir.

Ankara Haberleri

Son Dakika Ankara Haberleri

Yerel haberler

FLAŞ

Yerel haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan SSİK toplantısı sona erdi

Yerel haberler

Çıray: Tedbir alınmazsa 2001 krizini andırır bir likidite kriziyle ...

Yerel haberler

Muharrem İnce: İmza veren kurultay delegelerimizin iradesine, isteğ...

CHPli Tüzün: 15 milyon oy almış kişinin kaderini 15 kişi belirleyemez

CHP'li Tüzün: 15 milyon oy almış kişinin kaderini 15 kişi belirleyemez

Yerel haberler

Ankara'da özel akıllı okullara FETÖ operasyonu (2) Yeniden

Özgür Özel: CHP bu sıkıntılı süreçten güçlü bir şekilde çıkacaktır

Özgür Özel: CHP bu sıkıntılı süreçten güçlü bir şekilde çıkacaktır

Yerel haberler

Büyükelçi Sedat Önal Başkanlığında bir heyet Amerika'ya gidecek

﻿

ANKARA İLÇELERİ

AkyurtAltındağAyasBalaBeypazarıÇamlıdereÇankayaÇubukElmadağEtimesgutGölbaşıHaymanaKahramankazanKalecikKeçiörenKızılcahamamMamakMerkezNallıhanPolatlıPursaklarSereflikoçhisarSincanYenimahalle

ANKARA YOL DURUMU

Ankara1 DERECE
Yol durumu »

ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ

08 Ağustos 2018, Çarşamba
  • İmsak
    04:08
  • Guneş
    05:46
  • Öğle
    13:00
  • İkindi
    16:50
  • Akşam
    20:02
  • Yatsı
    21:34
Diğer iller için Namaz Vakitleri »

ANKARA VİZYONDEKİLER

Tüm Filmler »
Sayfa Başı
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Emlak
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri