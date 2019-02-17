Araç kiralayacaklar dikkat!

ÇEKİCİYE YÜKLEDİLER

“Kaputu açıp baktılar, ‘motor kilitlenmiş, sen bu arabaya ne yaptın’ deyip çıkıştılar. Aracı çekiciye yüklediler, tamir ettirip masrafı bildireceklerini söylediler.”

SENETLE TEHDİT ETTİ

“Ertesi gün arayan kişi, motorun büyük zarar gördüğünü, masrafın 15 bin liraya kadar çıkabileceğini söyledi. Ellerindeki senedi icraya vermekle tehdit etti.”

İCRA TEBLİGATI GELDİ

“Bir süre sonra icra tebligatı gelince, bir avukata başvurdum. Konuyu araştırınca da GPS cihazına bağlı bir alet ile motorun bloke edildiğini öğrendim.”

‘UCUZA KAÇMAYIN’ UYARISI

“Mağdur edildiğimi ispatlamak için hukuk mücadelesi veriyorum. Araç kiralayacaklara tavsiyem, 30-40 TL ucuzuna kaçıp, mağduriyet yaşamasınlar.”

Otomobil Kiralamacıları Federasyonu (OKFED) Başkanı Asım Kızmaz, merdiven altı araç kiralama yapıldığına dikkat çekmiş, Hürriyet Ankara 13 Şubat’ta manşet yapmıştı.