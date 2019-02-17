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Ankara Haberleri: Araç kiralayacaklar dikkat!

ANKARA HABERLERİ

Araç kiralayacaklar dikkat!

Hürriyet Haber
17.02.2019 - 14:16Son Güncelleme :

İnternetten ‘fiyatı uygun’ diye kiraladığı araç, dönüş yolunda çalışmadı. Kendisine 15 bin TL masraf çıkarılan Hürriyet Ankara okuru, oynanan oyunu anlattı.

Hürriyet Haber

ÇEKİCİYE YÜKLEDİLER

“Kaputu açıp baktılar, ‘motor kilitlenmiş, sen bu arabaya ne yaptın’ deyip çıkıştılar. Aracı çekiciye yüklediler, tamir ettirip masrafı bildireceklerini söylediler.”

SENETLE TEHDİT ETTİ

“Ertesi gün arayan kişi, motorun büyük zarar gördüğünü, masrafın 15 bin liraya kadar çıkabileceğini söyledi. Ellerindeki senedi icraya vermekle tehdit etti.”

İCRA TEBLİGATI GELDİ

“Bir süre sonra icra tebligatı gelince, bir avukata başvurdum. Konuyu araştırınca da GPS cihazına bağlı bir alet ile motorun bloke edildiğini öğrendim.”

‘UCUZA KAÇMAYIN’ UYARISI

“Mağdur edildiğimi ispatlamak için hukuk mücadelesi veriyorum. Araç kiralayacaklara tavsiyem, 30-40 TL ucuzuna kaçıp, mağduriyet yaşamasınlar.”

‘Rent a tuzak’ta GPS oyunu‘Rent a tuzak’ta GPS oyunu

Otomobil Kiralamacıları Federasyonu (OKFED) Başkanı Asım Kızmaz, merdiven altı araç kiralama yapıldığına dikkat çekmiş, Hürriyet Ankara 13 Şubat’ta manşet yapmıştı.

Merdiven altı oto kiralama tuzağıMerdiven altı oto kiralama tuzağı

 

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Araç kiralayacaklar dikkat! hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 17 Şubat 2019 tarihinde saat 14 16’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Araç kiralayacaklar dikkat! haberi güncellenecektir.

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