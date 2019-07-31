Polisin durdurduğu araçtan ejderha başlı şamdan çıktı

Yapılan aramada, Roma Dönemi'ne ait tarihi eser niteliğinde farklı boyutlarda 2 şişe, 2 metal heykel, 1 ejderha başlı şamdan, 36 obje, 7 yüzük ve 590 sikke ele geçirildi. Olayla ilgili araçta bulunan S.K. ve A.G gözaltına alındı.
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