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Ankara Haberleri: Polisin durdurduğu araçtan ejderha başlı şamdan çıktı

ANKARA HABERLERİ

Polisin durdurduğu araçtan ejderha başlı şamdan çıktı

AA
31.07.2019 - 13:23Son Güncelleme :

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, Etimesgut ilçesi Yapracık Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurdukları bir araçta arama yaptı.

AA

Yapılan aramada, Roma Dönemi'ne ait tarihi eser niteliğinde farklı boyutlarda 2 şişe, 2 metal heykel, 1 ejderha başlı şamdan, 36 obje, 7 yüzük ve 590 sikke ele geçirildi. Olayla ilgili araçta bulunan S.K. ve A.G gözaltına alındı.  

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Polisin durdurduğu araçtan ejderha başlı şamdan çıktı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 31 Temmuz 2019 tarihinde saat 13 23’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Polisin durdurduğu araçtan ejderha başlı şamdan çıktı haberi güncellenecektir.

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