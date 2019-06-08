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Ankara Haberleri: Apartmanın giriş katını su bastı

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Apartmanın giriş katını su bastı

Fatih POYRAZ/DHA
08.06.2019 - 13:17Son Güncelleme :

Ankara'da sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Fatih POYRAZ/DHA

Bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Bir apartmanın zemin katını su basarken, vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Yoğun yağışın etkili olduğu Çankaya ilçesindeki Karadeniz Caddesi´nde bir apartmanın alt katını su bastı, caddede su birikintileri oluştu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu caddedeki su, tahliye edildi. 

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Apartmanın giriş katını su bastı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 08 Haziran 2019 tarihinde saat 13 17’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Apartmanın giriş katını su bastı haberi güncellenecektir.

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