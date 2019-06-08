Apartmanın giriş katını su bastı

Bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Bir apartmanın zemin katını su basarken, vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Yoğun yağışın etkili olduğu Çankaya ilçesindeki Karadeniz Caddesi´nde bir apartmanın alt katını su bastı, caddede su birikintileri oluştu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu caddedeki su, tahliye edildi.
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