Apartmanın giriş katını su bastı

Bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Bir apartmanın zemin katını su basarken, vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Yoğun yağışın etkili olduğu Çankaya ilçesindeki Karadeniz Caddesi´nde bir apartmanın alt katını su bastı, caddede su birikintileri oluştu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu caddedeki su, tahliye edildi.