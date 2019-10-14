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Ankara Haberleri: Antik taşlar Roma Hamamı’na götürülecek

ANKARA HABERLERİ

Antik taşlar Roma Hamamı’na götürülecek

Murat YILMAZ
14.10.2019 - 15:35Son Güncelleme :

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Dairesi Başkanı Bekir Ödemiş, Hürriyet Ankara’nın, dün ‘Antik taşlar hurdalıkta!’ haberiyle gündeme getirdiği Hacı Bayram Camisi çevresindeki inşaat kazılarından çıkan ve hurdalığa atılan antik taşlarla ilgili açıklama yaptı.

Murat YILMAZ

Taşların müze denetiminde Roma Hamamı’na götürülmek üzere bekletildiğini belirten Ödemiş, şunları söyledi: “Bundan sonraki süreçte daha hızlı hareket edilerek, daha titiz bir şekilde gönderilecek. Taşların bu bölgede 2017 yılında Ankara Valiliği arkasında yürütülen projenin müze denetiminde yapılan kazı çalışmaları esnasında tespit edildiği, bulunan taşların var olan bir yapının devamı niteliğinde olmayıp, tek parça halinde dolgu malzemelerinin içerisinde yer aldığı, bu ve buna benzer taşların anılan çalışmalar sırasında tespit edildiği ve bunların müze denetimde Ankara Roma Hamamı’na taşındığı belirlenmiştir. Habere konu olan taşların da yine aynı bölgede yapılan çalışmalar esnasında çıktığı, bu taşların ilk etapta belediyemizin Hacı Bayram uygulama ekibinin bulunduğu güvenli bölgeye taşındığı, buradan da müze denetiminde Roma Hamamı’na götürülmek üzere bekletildiği tespit edilmiştir. Süreç içerisinde rutin bir işleyiş halinde yapılan uygulamanın bundan sonraki süreçte daha hızlı hareket edilerek, müze denetiminde, tespit edildiği anda Müze Müdürlüğü’nün belirleyeceği noktaya daha titiz bir şekilde gönderileceği hususunu kamuoyuna saygı ile arz ederiz.”

Antik taşlar Roma Hamamı’na götürülecek

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Antik taşlar Roma Hamamı’na götürülecek hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 14 Ekim 2019 tarihinde saat 15 35’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Antik taşlar Roma Hamamı’na götürülecek haberi güncellenecektir.

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