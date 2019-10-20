Antik taşlar emin ellerde

Hacı Bayram Camisi çevresindeki inşaat kazılarından çıkarılan ve hurdalığa atılan antik taşlar artık emin ellerde. Hürriyet Ankara’nın 14 Ekim’de ‘Antik taşlar hurdalıkta!’ haberiyle gündeme getirmesinin ardından harekete geçen Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Dairesi Başkanlığı Uygulama ve Denetim Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, antik taşları Roma Hamamı’na götürdü.

MÜZE DENETİMİNDE GÖTÜRÜLDÜ

12 adet küçük boyutta, 7 adet büyük boyuttaki antik taşın nakli, Hacı Bayram bölgesinden Roma Hamamı’na Anadolu Medeniyetleri Müzesi denetiminde yapıldı. Yetkililer, bulunan taşların var olan bir yapının devamı niteliğinde olmadığını, tek parça halinde dolgu malzemelerinin içerisinde yer aldığını belirtti. Tarihi taşların hurdalığa atıldığının ortaya çıkmasının ardından Hürriyet Ankara’ya konuşan Çankaya Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Tunçer, “Bu alan içindeki kazılar arkeologların gözetiminde, müzenin denetiminde, çok detaylı, milim milim yapılmalı” demişti.

DAHA TİTİZ GÖNDERİLECEK

Hacı Bayram bölgesinde kazılardan taş çıktıkça rutin olarak Roma Hamamı’na götürüldüğünü belirten Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Dairesi Başkanı Bekir Ödemiş de yaptığı açıklamada “Süreç içerisinde rutin bir işleyiş halinde yapılan uygulamanın bundan sonraki süreçte daha hızlı hareket edilerek, müze denetiminde, tespit edildiği anda Müze Müdürlüğü’nün belirleyeceği noktaya daha titiz bir şekilde gönderileceği hususunu kamuoyuna saygı ile arz ederiz” ifadelerini kullanmıştı.