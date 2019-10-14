Ara
MENÜ
Haberler >Yerel Haberler >Ankara>‘Antik’ hurdalık

Ankara Haberleri: ‘Antik’ hurdalık

ANKARA HABERLERİ

‘Antik’ hurdalık

Murat YILMAZ
14.10.2019 - 09:04Son Güncelleme :

Hacı Bayram Camisi çevresindeki inşaat kazılarından çıkan antik taşların hurdalığa atıldığı ortaya çıktı. Prof. Dr. Mehmet Tunçer, “Buraya dozerle girilmez. Kazılar arkeologların gözetiminde, müzenin denetiminde ve çok detaylı yapılmalı. Hacı Bayram ve çevresinin birinci derece arkeolojik sit alanı olması lazım” dedi.

Murat YILMAZ

Hacı bayram Camisi çevresindeki inşaat kazılarından çıkan tarihi antik taşların hurdalığa atıldığı ortaya çıktı. Taşların gelişigüzel konularak bırakılmasına tepki gösteren Hacıbayram Mahallesi sakinlerinden Mehmet Arabacı, “Geçmişte de antik taşların ve sütunların böyle korumasız bir şekilde kenara atıldığını görmüştük. Yurt dışında büyük bir özen gösterilen tarihe bizim bu kadar duyarsız kalmamız çok üzücü” dedi. Hacıbayram Camisi ve Augustus Tapınağı Çevresi ile ilgili araştırmalar yapan Çankaya Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Tunçer ise “Bu alan içindeki kazılar arkeologların gözetiminde, müzenin denetiminde çok detaylı, milim milim yapılmalı” dedi.

‘Antik’ hurdalık

BELKİ DE SON PARÇALAR

Alanın birinci derece arkeolojik sit alanı olması gerektiğine dikkat çeken Tunçer şunları söyledi: “Hurdalıkta gördüğünüz antik dönem parçaları belki de son parçalar. Ya da arkadan sürekli kazılıyor çıkıyor. Biliyorsunuz Bentderesi’ne katlı otopark ve dolmuş durakları yapılıyor. Buranın (Hacı Bayram ve çevresi) birinci derece arkeolojik sit alanı olması lazım. Büyükşehir Belediyesi’nin son gönderdiği haritada halen birinci derece arkeolojik sit alanı değil. Bu alan içindeki kazılar arkeologların gözetiminde, müzenin denetiminde çok detaylı milim milim yapılmalı. Dozerle filan girilmez. Burada sorumlu bir arkeolog grubu olacak. Bir şey çıktıkça Koruma Kurulu’na bildirecekler, röleveleri çıkarılacak, ne olduğu böylece anlaşılacak.”

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden ‘Antik’ hurdalık hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 14 Ekim 2019 tarihinde saat 09 04’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça ‘Antik’ hurdalık haberi güncellenecektir.

Ankara Haberleri

Son Dakika Ankara Haberleri

Mehmetçik için dua ettiler

Mehmetçik için dua ettiler

Ankaralı kitap okumayı seviyor

Ankaralı kitap okumayı seviyor

Ziyaretlerle gönül köprüsü kuruyoruz

Ziyaretlerle gönül köprüsü kuruyoruz

Barınakta hayvan sevgisi aşısı

Barınakta hayvan sevgisi aşısı

Bin 554 otobüs kış hazırlığında

Bin 554 otobüs kış hazırlığında

Çalışmalar devam ediyor

Çalışmalar devam ediyor

Kızıyla birlikte yeniden doğdu

Kızıyla birlikte yeniden doğdu

Burnuyla kitap yazıp web tasarımı yapıyor

Burnuyla kitap yazıp web tasarımı yapıyor

ANKARA İLÇELERİ

AkyurtAltındağAyasBalaBeypazarıÇamlıdereÇankayaÇubukElmadağEtimesgutEVRENGölbaşıGÜDÜLHaymanaKahramankazanKalecikKeçiörenKızılcahamamMamakMerkezNallıhanPolatlıPursaklarSereflikoçhisarSincanYenimahalle

ANKARA YOL DURUMU

Ankara8 DERECE
Yol durumu »

ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ

14 Ekim 2019, Pazartesi
  • İmsak
    05:27
  • Güneş
    06:50
  • Öğle
    12:40
  • İkindi
    15:47
  • Akşam
    18:19
  • Yatsı
    19:37
Diğer iller için Namaz Vakitleri »

ANKARA VİZYONDEKİLER

Tüm Filmler »
Sayfa Başı
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.