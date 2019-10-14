‘Antik’ hurdalık

Hacı bayram Camisi çevresindeki inşaat kazılarından çıkan tarihi antik taşların hurdalığa atıldığı ortaya çıktı. Taşların gelişigüzel konularak bırakılmasına tepki gösteren Hacıbayram Mahallesi sakinlerinden Mehmet Arabacı, “Geçmişte de antik taşların ve sütunların böyle korumasız bir şekilde kenara atıldığını görmüştük. Yurt dışında büyük bir özen gösterilen tarihe bizim bu kadar duyarsız kalmamız çok üzücü” dedi. Hacıbayram Camisi ve Augustus Tapınağı Çevresi ile ilgili araştırmalar yapan Çankaya Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Tunçer ise “Bu alan içindeki kazılar arkeologların gözetiminde, müzenin denetiminde çok detaylı, milim milim yapılmalı” dedi.







BELKİ DE SON PARÇALAR



Alanın birinci derece arkeolojik sit alanı olması gerektiğine dikkat çeken Tunçer şunları söyledi: “Hurdalıkta gördüğünüz antik dönem parçaları belki de son parçalar. Ya da arkadan sürekli kazılıyor çıkıyor. Biliyorsunuz Bentderesi’ne katlı otopark ve dolmuş durakları yapılıyor. Buranın (Hacı Bayram ve çevresi) birinci derece arkeolojik sit alanı olması lazım. Büyükşehir Belediyesi’nin son gönderdiği haritada halen birinci derece arkeolojik sit alanı değil. Bu alan içindeki kazılar arkeologların gözetiminde, müzenin denetiminde çok detaylı milim milim yapılmalı. Dozerle filan girilmez. Burada sorumlu bir arkeolog grubu olacak. Bir şey çıktıkça Koruma Kurulu’na bildirecekler, röleveleri çıkarılacak, ne olduğu böylece anlaşılacak.”