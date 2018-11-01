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Ankara Haberleri: Anneleri tedavide çocuklar kreşte

ANKARA HABERLERİ

Anneleri tedavide çocuklar kreşte

Merve YILDIZALP/AA
01.11.2018 - 09:42Son Güncelleme :

Kemoterapi ve radyoterapi görürken çocuklarını bırakacak yeri olmayan kanser hastası kadınların tedavisinin aksamaması için Türk Kızılayı’nın desteğiyle Ankara Onkoloji Hastanesi’nde kurulan kreş bugün açılıyor.

Merve YILDIZALP/AA

Başkent’te kanser hastası kadınların tedavi sürecini aksatmadan, çocuklarının bakımı konusunda sorun yaşamamaları amacıyla Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde kreş hizmeti verecek ‘Şefkat Evi Çocuk Eğlence Merkezi’ açılıyor. Kanser hastalarının önemli kısmının, çocuklarını bırakacak yerleri olmadığı için tedavilerini aksattığını belirten Başhekim Prof. Dr. Fevzi Altuntaş, “Hastaların taleplerini de dikkate alarak biz bu alanda ne yapabiliriz diye düşündüğümüzde, bu proje aklımıza geldi. Türk Kızılayı’nın desteğiyle, sivil toplum örgütü ve kamu kuruluşlarının iş birliğiyle bunu gerçekleştirdik” diye konuştu.

ODTÜ’LÜ GÖNÜLLÜLER GELECEK

Hastanenin sosyal hizmet uzmanı ve projenin mimarı Arzu İncediş ise “Projeyle hastaneye gelen hastalarımızın, özellikle kemoterapi ve radyoterapi alırken çocuklarını bırakabilecekleri, kimseye muhtaç olmadan tedavilerini gerçekleştirebilecekleri bir ortam yaratmayı amaçladık. Türk Kızılayı’nın ODTÜ Çocuk Gelişimi Bölümü ile imzaladığı protokol kapsamında, Şefkat Evi’ne gönüllü öğrenciler gelecek” ifadelerini kullandı.

MİNİK GÖNÜLLÜLER

Kuruluşunun 150. yılını kutlayan Türk Kızılayı, Etimesgut yerleşkesinde Kızılay Haftası Sokağı’nı açtı. Sokakta; afetlerden korunma eğitimi, çocuk dostu oyun aracında öğrenci etkinlikleri, Kızılay tanıtımları ve sunumları gerçekleştirildi. Aktiviteler, 2 Kasım’a kadar açık olacak sokakta devam edecek. Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan, açılış töreninde yaptığı konuşmada, “Hepiniz Kızılay gönüllüsü olarak insanlara yardım edeceksiniz. Ondan sonra bu dünya çok daha güzel bir yer olacak. Buradan topladığınız anıları hayatınız boyunca taşıyacaksınız” dedi.

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