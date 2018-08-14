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Ankara Haberleri: Anne ve kızı aynı kaderi paylaşıyor

ANKARA HABERLERİ

Anne ve kızı aynı kaderi paylaşıyor

Ayça Gözde ÇETİN-Ezgi ALTINÖZ
14.08.2018 - 14:13Son Güncelleme :

İki yıldır lösemi hastalığıyla mücadele eden Sibel Ateş, üç ay önce kızı Seda Nur’un da lösemi hastası olduğunu öğrendi.

Ayça Gözde ÇETİN-Ezgi ALTINÖZ

Kader arkadaşı anne-kız, LÖSEV’de sağlıklarına kavuşacakları günü bekliyor. Konya’da yaşayan 28 yaşındaki Sibel Ateş’e bundan 2 yıl önce Akut Promyelositik Lösemi (AML M3) teşhisi konuldu. Ankara’da tedavisine başlanan Ateş’in, sürekli olarak Konya-Ankara arasında tedavi için geçen bir yılın ardından süreç Konya’da devam etti. Lösemiyle savaşan anne Ateş, asıl acıyı ise 11 yaşındaki kızı Seda Nur Ateş’e de aynı teşhis konulduğu zaman yaşadı. Anne Ateş, şimdi kızı Seda Nur ile birlikte LÖSANTE Çocuk ve Yetişkin Hastanesi’nde sağlığına kavuşacağı günleri bekliyor.

ÜÇ AY ÖNCE ÖĞRENDİLER

Beton işçiliği yapan eşi ve iki çocuğuyla birlikte Konya’da yaşayan Sibel Ateş’e 2016’da lösemi teşhisi konuldu. Tedavi için Konya’dan Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gelmeye başlayan Ateş, yaşadığı bu zorlu dönemde maddi sıkıntılarla da karşı karşıya kaldı. Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı’nın (LÖSEV) desteğiyle güç bulmaya ve sağlığına kavuşmaya çalışan anne Ateş, kötü haberi ise üç ay önce aldı. 11 yaşındaki kızı Seda Nur’un da aynı hastalıkla boğuştuğunu öğrenen Ateş ailesi vakit kaybetmeden Konya’da tedaviye başladı.

SÜREÇ İYİYE GİDİYOR

Ancak tedavi sürecinden olumlu yanıt alamayan Seda Nur ve ailesi LÖSEV’e geldi. Konya’dan Ankara İncek’teki LÖSANTE Çocuk ve Yetişkin Hastanesi’ne sevk edilen Seda Nur’un tedavisi iki ay önce burada başladı. Aynı kaderi paylaşan anne ve kızının tedavileri şimdi LÖSANTE’de devam ediyor. Tedavi sürecinin iyiye gittiği ve sağlığına kavuşmak için gün sayan anne Ateş, “Burada çok mutluyuz. Bu kadar iyi olacağını tahmin etmemiştim. Tedavi sürecinin iyiye gitmesi ikimiz için de büyük sevinç kaynağı” dedi.

 ÖĞRETMEN OLMAK İSTİYOR

AKUT Promyelositik Lösemi teşhisi konan 11 yaşındaki Seda Nur Ateş’in hayali beden eğitimi öğretmeni olmak. Seda Nur aynı zamanda tedaviden arta kalan zamanlarda hikâyeler de yazıyor.

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