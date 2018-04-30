Ankaray’ın gece mesaisi

Gün boyu vatandaşın ulaşımına büyük katkı sağlayan Ankaray’da bakım onarım, kontrol ve temizlik çalışmaları ise seferin yapılmadığı gece saatlerinde gerçekleştiriliyor. Herkesin istirahate çekildiği gece saatlerinde çalışmaya başlayan işçiler, yaklaşık 9 kilometre uzunluğundaki hatta eskiyen rayları keserek hızla yenisiyle değiştiriyor, gün boyu yolcu sirkülasyonu dolayısıyla oluşan kirliliği hummalı bir çalışmayla temizliyor. Yolcuların güvenliği için seferler bittikten sonra depo alanına çekilen vagonları titiz bir şekilde kontrol eden işçiler, zamanla yarıştıkları gece saatlerinde işlerini tamamlayarak ilk seferin başlamasıyla mesailerini sonlandırıyor.

550 PERSONEL ÇALIŞIYOR

Toplam 550 kişinin çalıştığı Ankaray işletmesinde seferlerin bitmesiyle 60 personel depolama sahasında gece mesaisine başlayarak sabah sefere çıkacak trenlerde bakım, onarım ve temizlik çalışmalarını titizlikle yürütüyor.

İşçilerin temizlik ve bakımının ardından son kontrolleri yapılan trenler, mühendisler ve yetkili personelin de onayıyla seferlerine başlıyor.

ENERJİNİN KESİLMESİYLE BAŞLIYOR

Gece 01.30’da hatta verilen enerjinin kesilmesiyle bakım bölgesi çevresinde gerekli güvenlik önlemlerini alarak ray bakım çalışmalarına başladıklarını anlatan Ankaray hat bakım atölyesi sorumlusu Musa Şener, “Hattaki rayların belirli aralıklarla ölçümlerini yapıyoruz. Aşınan rayları değiştiriyoruz. Hatta toplam 350 ray değişecek, bugüne kadar 60’a yakınını değiştirdik” diye konuştu. Şener, Sabah 05.30’a kadar tüm çalışmaları tamamlayarak hattı hazır hale getiriyoruz” dedi.

23 yıldır Ankaralılara hizmet veren Ankaray ile, 11 trenle Söğütözü’ndeki AŞTİ durağı ve Cebeci’deki Dikimevi durağı arasında ortalama aylık 3 milyon, günlük ise 110 bin kişiye hizmet sunuluyor, Ankaray hattında günde 180 sefer yapılıyor.