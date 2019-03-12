Ankara’yı yavaşlatmak kimsenin haddi değildir

Dün Etimesgut Belediye Başkanı ve MHP Adayı Enver Demirel’in seçim iletişim merkezi’nin açılışına katılan Bahçeli özetle şunları söyledi: “31 Ağustos 2018 tarihinde Türk Beyleri Kent Meydanı’nda yapılan 41 dev eserin açılış ve temel atma töreninde buluşmuştuk. Etimesgut Belediyesi maşallah hiç durmadı, yorulmadı, yerinde hiç saymadı. Birlikte Etimesgut, hep beraber Ankarayız. Mutlaka zafere kavuşacağız. Etimesgut’u çok seviyoruz, Ankara’ya yürekten bağlıyız, hepten sevdalıyız. İstiyoruz ki Etimesgut düşmesin, hızı kesilmesin. Diliyoruz ki Etimesgut yavaşlamasın, yükseliş hedefleri yenilmesin. Biz bir kez daha Etimesgut’a talibiz, bir kez daha Etimesgut için geceyi gündüze katmaya hazırız.

ANKARA DERİN BİR OH ÇEKECEKTİR

Etimesgut’un kazanması için varız, Etimesgut Belediyesi’ne Sayın Enver Demirel, Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne de Sayın Mehmet Özhaseki çok yakışacak, Ankara derin bir oh çekecektir. Ankara’yı yavaşlatmak, yavaş yavaş altını oymak hiç kimsenin haddi değildir. Cumhur İttifakı buna izin vermeyecektir. Yiğit Ankaralı kardeşim buna sessiz kalmayacaktır. Zillet aradığını bulamayacak, ziyan olup gitmekten kurtulamayacaktır. Etimesgut’ta iş bitmiş, sonuç şimdiden belli olmuş. Etimesgut üzerinde hesap yapan, Etimesgut’un sineceğini sanan, Etimesgut’un susacağını ve zillete onay vereceğini düşünen kim varsa kaybolacak, mahvolacak, günü geldiğinde insan içine bile çıkamayacaktır.”

HESAP VERİLEBİLİRLİĞİ HİÇBİR ZAMAN UNUTMADIK

Etimesgut Belediye Başkanı ve MHP Adayı Enver Demirel ise şöyle konuştu: “1999’da ilk belediye başkanı olduğumda nüfusu 145 binlerdeydi, bugün 600 binlere dayandı. Etimesgut büyük bir köyden artık çağdaş bir kente dönüştü. Etimesgut önemlidir, yerel seçimler önemlidir, Etimesgut’ta yerel yönetim anlayışı önemlidir. Etimesgut’ta Milliyetçi Hareket Partisi’nin üretken belediyeciliğinin, belediye hizmet anlayışının birçok örneklerini sergiledik. Bu makamların geçici olduğunu unutmadık. Milletin makamında milletin kaynaklarını kullanırken muhakkak hem bu dünyada hem de ahirette hesap verilebilirliği hiçbir zaman unutmadık, unutmayacağız da.”