Ankara’yı hak ettiği noktaya taşımak için çalışacağız

“Geleceğe ümitle bakacağımız yeni bir yılı karşılıyoruz” diyen Yavaş şunları söyledi: “Ankara’mızı; dünya başkentleri arasına taşıyacak, şehircilik kurallarına uygun gelişen, doğaya ve çevreye saygılı, herkesin ihtiyacına cevap veren mutlu ve huzurlu insanların yaşadığı çağdaş ve modern bir kent haline getirmek için hep birlikte el ele verdik. Cumhuriyet’imizin başkenti, Türkiye’nin kalbi, göz bebeğimiz Ankara’mızı hak ettiği noktalara taşımak, değerine değer katmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz. 2020’nin hak, hukuk ve adaletin egemen olduğu, kısır çekişmelerden uzak, yalan ve iftiralarla toplumsal huzurun bozulmadığı, bolluk ve bereketin eksik olmadığı, barış ve sevginin hüküm sürdüğü bir yıl olmasını diliyorum. Yeni yılın Yüce Türk ulusunun her bir ferdi başta olmak üzere tüm insanlık için sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini temenni ederek, yeni yılınızı en içten dileklerimle kutluyorum.”