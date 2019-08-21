Başkan Yavaş, ülkeler arasındaki ticari ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesi için Büyükşehir Belediyesi ile Arjantin’in Başkent’i Buones Aires ve Peru’nun Başkent’i Lima arasında kardeş şehir ilişkilerinin kurulması önerisinde bulundu. Başkan Yavaş’ın bu önerisinin beklentilerinin çok üstünde olduğunu belirten her iki büyükelçi de, gerekli çalışmaların yapılması için görüş birliğine vardı. Ankara’nın tanıtımı için harekete geçtiklerini ve büyükelçilerle de iş birliği yapmak istediklerini vurgulayan Yavaş, “Bilişim sektöründe çalışmalarımız var. Ankara’yı bilişim merkezi yapmak istiyoruz. Bu konuda sizlerle iş birliği yapabilirsek en kolay ticaret bu olur. Türkiye’den bahsedildiğinde ilk akla gelen şehirler İstanbul ve Antalya’dır. Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk’ün bize emanet ettiği Ankara’yı layık olduğu yerde, dünyadaki en önemli başkentlerin arasında görmek istiyoruz. Bunun için de kendi değerlerimizle öne çıkıp Ankara’yı tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerimizle tanıtmak istiyoruz” dedi.