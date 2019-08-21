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Ankara Haberleri: Ankara’yı bilişim merkezi yapmak istiyoruz

ANKARA HABERLERİ

Ankara’yı bilişim merkezi yapmak istiyoruz

Hürriyet Haber
21.08.2019 - 16:39Son Güncelleme :

Arjantin Cumhuriyeti Büyükelçisi Jorge Alejandro Mastropietro ile Peru Cumhuriyeti Büyükelçisi Luis Albetro Campana Boluarte, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Hürriyet Haber

Başkan Yavaş, ülkeler arasındaki ticari ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesi için Büyükşehir Belediyesi ile Arjantin’in Başkent’i Buones Aires ve Peru’nun Başkent’i Lima arasında kardeş şehir ilişkilerinin kurulması önerisinde bulundu. Başkan Yavaş’ın bu önerisinin beklentilerinin çok üstünde olduğunu belirten her iki büyükelçi de, gerekli çalışmaların yapılması için görüş birliğine vardı. Ankara’nın tanıtımı için harekete geçtiklerini ve büyükelçilerle de iş birliği yapmak istediklerini vurgulayan Yavaş, “Bilişim sektöründe çalışmalarımız var. Ankara’yı bilişim merkezi yapmak istiyoruz. Bu konuda sizlerle iş birliği yapabilirsek en kolay ticaret bu olur. Türkiye’den bahsedildiğinde ilk akla gelen şehirler İstanbul ve Antalya’dır. Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk’ün bize emanet ettiği Ankara’yı layık olduğu yerde, dünyadaki en önemli başkentlerin arasında görmek istiyoruz. Bunun için de kendi değerlerimizle öne çıkıp Ankara’yı tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerimizle tanıtmak istiyoruz” dedi.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Ankara’yı bilişim merkezi yapmak istiyoruz hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 21 Ağustos 2019 tarihinde saat 16 39’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Ankara’yı bilişim merkezi yapmak istiyoruz haberi güncellenecektir.

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