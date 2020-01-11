Ankaray’da koltuklar 6 ayda sıralanacak

Anketten yüzde 70.4’le koltukların yeni sıralı koltuk düzeniyle değiştirilmesi yönünde oy çıktı. Ankete katılanlardan yüzde 29.6’sı ise mevcut koltuk düzeninde kalınmasını istedi. Anketten çıkan sonuç doğrultusunda Ankaray’daki koltuklar yeniden düzenlenecek. Hürriyet Ankara’ya düzenleme ile ilgili bilgi veren ABB yetkilileri, ilk vagonun 20 gün içerisinde yeni düzenle hizmet vermeye başlayacağını, tüm vagonların da 6 ay içerisinde tamamen sıralı koltuk düzenine geçeceğini söyledi. Yetkililer, “Yeni koltuk düzenlemesini belediye olarak tamamen kendi imkanlarımızla, kendi işçilerimizle yapacağız. Vagonlardaki koltuklar değiştirildikçe sefere verilecek” dedi. ABB ayrıca anket devam ederken yolcuların gözlemlemesi için A13 numaralı tren vagonunun yarısında mevcut ikili koltuk düzeni, diğer yarısında ise yeni sıralı koltuk düzeni oluşturmuştu.

KAPASİTE 240’TAN 270’E ÇIKACAK

Yetkililerin verdiği bilgiye göre yeni koltuk düzenlemesinin avantajları ise şöyle olacak.

-Mevcut ikili koltuk sisteminde 240 olan yolcu kapasitesi sıralı koltuk sisteminde 270’e çıkacak.

-Vagonların içi rahatlayacak.

-Daha önce araların boş kalması ve kapı önlerinde yaşanan yığılmalar sona erecek.

-Ankara şehirlerarası otobüs terminali AŞTİ’ye giden veya gelen bavullu yolcuların iniş binişleri daha rahat olacak.

-Engelli yolcuların vagonlara iniş binişleri de daha rahat hale gelecek.

ESKİ KOLTUK DÜZENİ





YENİ KOLTUK DÜZENİ