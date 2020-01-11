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Ankara Haberleri: Ankaray’da koltuklar 6 ayda sıralanacak

ANKARA HABERLERİ

Ankaray’da koltuklar 6 ayda sıralanacak

Murat YILMAZ
11.01.2020 - 14:20 |Son Güncelleme :

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) EGO Genel Müdürlüğü’nün, Dikimevi ile AŞTİ arasında hizmet veren kentin ilk hafif raylı sistemi Ankaray’daki vagonlarda mevcut ikili koltukların kalması ya da yeni sıralı koltuk sistemine geçilmesi yönünde düzenlediği iki tercihli anketin sonucu belli oldu.

Murat YILMAZ

Anketten yüzde 70.4’le koltukların yeni sıralı koltuk düzeniyle değiştirilmesi yönünde oy çıktı. Ankete katılanlardan yüzde 29.6’sı ise mevcut koltuk düzeninde kalınmasını istedi. Anketten çıkan sonuç doğrultusunda Ankaray’daki koltuklar yeniden düzenlenecek. Hürriyet Ankara’ya düzenleme ile ilgili bilgi veren ABB yetkilileri, ilk vagonun 20 gün içerisinde yeni düzenle hizmet vermeye başlayacağını, tüm vagonların da 6 ay içerisinde tamamen sıralı koltuk düzenine geçeceğini söyledi. Yetkililer, “Yeni koltuk düzenlemesini belediye olarak tamamen kendi imkanlarımızla, kendi işçilerimizle yapacağız. Vagonlardaki koltuklar değiştirildikçe sefere verilecek” dedi. ABB ayrıca anket devam ederken yolcuların gözlemlemesi için A13 numaralı tren vagonunun yarısında mevcut ikili koltuk düzeni, diğer yarısında ise yeni sıralı koltuk düzeni oluşturmuştu.

KAPASİTE 240’TAN 270’E ÇIKACAK

Yetkililerin verdiği bilgiye göre yeni koltuk düzenlemesinin avantajları ise şöyle olacak.

-Mevcut ikili koltuk sisteminde 240 olan yolcu kapasitesi sıralı koltuk sisteminde 270’e çıkacak.

-Vagonların içi rahatlayacak.

-Daha önce araların boş kalması ve kapı önlerinde yaşanan yığılmalar sona erecek.

-Ankara şehirlerarası otobüs terminali AŞTİ’ye giden veya gelen bavullu yolcuların iniş binişleri daha rahat olacak.

-Engelli yolcuların vagonlara iniş binişleri de daha rahat hale gelecek.

Ankaray’da koltuklar 6 ayda sıralanacak

ESKİ KOLTUK DÜZENİ

Ankaray’da koltuklar 6 ayda sıralanacak

YENİ KOLTUK DÜZENİ

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Ankaray’da koltuklar 6 ayda sıralanacak hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 11 Ocak 2020 tarihinde saat 14 20’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Ankaray’da koltuklar 6 ayda sıralanacak haberi güncellenecektir.

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