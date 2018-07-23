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Ankara Haberleri: Ankara’ya ve ülkemize değer katacak

ANKARA HABERLERİ

Ankara’ya ve ülkemize değer katacak

Hürriyet Haber
23.07.2018 - 10:07Son Güncelleme :

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ankara’da yapımı devam eden Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) binasında incelemelerde bulundu.

Hürriyet Haber

Yetkililerden çalışmalara ilişkin bilgi alan Kurum, gerekli ödenekler sağlanarak binanın bir an önce vatandaşların hizmetine sunulacağını belirtti. Bakan Kurum, “Mimari yapısı ve teknik özellikleriyle Türkiye’de ilk kez uygulanan ve dünyanın da sayılı örnekleri arasında yer alacak Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası binası Ankara’ya ve ülkemize değer katacak. Binamız tamamlandığında kültür sanat alanında büyük bir eksiklik giderilmiş olacak” dedi. Yapımına 1992 yılında başlanan CSO binası, 154 bin metrekare alanda toplam 5 bloktan oluşacak. CSO binasında 2 bin 23 kişilik büyük konser salonu, 500 kişilik oda orkestrası salonu, içerisinde kayıt stüdyoları barındıran koro ve sanatçı çalışma binaları, 800 araçlık kapalı garaj ve büyük bir meydan yer alıyor. Özel bir mimari teknikle inşa edilen merkez ayrıca silüeti bozmayacak şekilde Anıtkabir-Kale aksının ortasında bulunuyor.

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