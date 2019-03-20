Ankara’ya iki yeşil koridor

Başkent’in hem güneyinde hem kuzeyinde iki yeşil koridor açma çalışmaları yürüttüklerini belirten Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Mogan Gölü ile başlıyor, İmrahor'a giden süreçte 35 kilometreye uzanan bir hat. Mogan'ı, Gölbaşı'nı içine alan ve İmrahor Vadisi ile devam eden ve içinde parkların, bahçelerin, kanalların, göletlerin, yürüme yollarının, spor alanlarının olduğu çok önemli bir koridoru orada hayata geçiriyoruz. İmrahor Vadisi'ndeki Kanal Ankara olarak bilinen yaklaşık 193 bin metrekarelik alanın 2019 yılı içerisinde büyük bir kısmını tamamlarız, açarız diye düşünüyorum" diye konuştu. Mogan Gölü'nün etrafında yapılacak Millet Bahçesi Projesi'ne ilişkin detaylar veren Kurum, etrafında yürüme yolları, bisiklet yollarının bulunacağını belirterek, "Yaklaşık 700 bin metrekarelik bir alan bu. Londra'daki Hyde Park'ın hemen hemen yarısı demek. Bu bölgede açık otoparklar, dinlenme alanları, spor alanları olacak. Şimdi peyzaj ve Millet Bahçesi ihale sürecini devam ettiriyoruz” ifadelerini kullandı.

AKM’DEN MELİKE HATUN CAMİSİ’NE

Kentin kuzeyinde de Ankara'ya yakışacak millet bahçesi yaptıklarını belirten Kurum şunları söyledi:

"Bu yine Hyde Park'ın yarı büyüklüğünde Melike Hatun Camisi'nin bulunduğu mekanda bir meydan düzenlemesi yapacağız. Oradaki tarihi yapıların da restorasyonunu gerçekleştireceğiz. Böylece kuzeyde de bir koridor açılmış olacak. Sadece AKM ve bu yapacağımız İmrahor'daki yeşil alanların millet bahçelerinin toplam maliyeti 1 milyar lirayı aşıyor ve bunlara başladık. AKM'nin de ihalesini yaptık, temelini inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle atacağız ve 2019 yılı içerisinde büyük bir sürecini de tamamlayacağız. Etaplar halinde 2020 yılında Ankaralı vatandaşlarımızın hizmetine açacağız. Bu alanda tohum merkezi, kır lokantası, bostanlar, koku bahçeleri, sağlık merkezleri, çocuk oyun alanları, müzeler, dinlenme alanları bulunacak. Buradaki Millet Kıraathanesi Türkiye'nin en büyüklerinden biri olacak. Meydanda tüm illerin geleneksel ürünlerinin sergilendiği bölümler de yapılacak. Tören alanı da korunacak. Burada yeri geldiğinde tören yapılacak, yeri geldiğinde konser verilecek. Ankaralının ‘hafta sonu nereye gideceğim’ endişesini biraz da olsa bitirmek istiyoruz.

2020 yılında inşallah oraya gideceğiz ve beraber gezeceğiz."

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İmrahor Vadisi Millet Bahçesi ve Mamak Kentsel Dönüşüm 548 Konut Temel Atma Töreni’ne katıldı.