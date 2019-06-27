Ankara’ya drift cezası

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, emniyet ve jandarma trafik ekipleri, trafikte kurallara uymayanlara, trafiğin akışını bozanlara, vatandaşların can güvenliğini tehlikeye atan ‘trafik magandaları’na göz açtırmıyor. Trafik ekipleri, özellikle trafikte ‘makas’ ve ‘drift’ ile vatandaşların can güvenliğini tehlikeye sokan sürücülere ceza yağdırdı. Makas atma suçu nedeniyle 10 bin 385 cezayla İstanbul ilk sırada yer alırken, 2 bin 141 cezayla Ankara ikinci oldu. Trafikte drift suçundan en çok cezanın kesildiği il ise 281 cezayla Ankara oldu.