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Ankara Haberleri: Ankara’ya drift cezası

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Ankara’ya drift cezası

Hürriyet Haber
27.06.2019 - 15:12Son Güncelleme :

İçişleri Bakanlığı, yaklaşık bir yılda, trafikte makas atmaktan 23 bin 776, drift yapmaktan 2 bin 188 cezai işlem uygulandığını açıkladı.

Hürriyet Haber

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, emniyet ve jandarma trafik ekipleri, trafikte kurallara uymayanlara, trafiğin akışını bozanlara, vatandaşların can güvenliğini tehlikeye atan ‘trafik magandaları’na göz açtırmıyor. Trafik ekipleri, özellikle trafikte ‘makas’ ve ‘drift’ ile vatandaşların can güvenliğini tehlikeye sokan sürücülere ceza yağdırdı. Makas atma suçu nedeniyle 10 bin 385 cezayla İstanbul ilk sırada yer alırken, 2 bin 141 cezayla Ankara ikinci oldu. Trafikte drift suçundan en çok cezanın kesildiği il ise 281 cezayla Ankara oldu.

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Ankara’ya drift cezası hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 27 Haziran 2019 tarihinde saat 15 12’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Ankara’ya drift cezası haberi güncellenecektir.

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