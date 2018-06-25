Ankara’ya 21 yeni vekil

Ankara’da 24 Haziran milletvekilliği genel seçimlerinde AK Parti, 25 ilçenin 24’ünde ipi göğüsledi. CHP’nin seçimi önde tamamladığı tek ilçe Çankaya oldu. 1 Kasım 2015’teki seçimlerde 2 bölge ve toplamda 32 milletvekilinin bulunduğu Ankara’da 24 Haziran’da bölge sayısı 3’e milletvekili sayısı ise 36’ya yükseldi. Resmi olmayan sonuçlara göre Başkent’te AK Parti yüzde 40.4 oy oranıyla 36 milletvekilinden 15’ini almayı başardı. CHP yüzde 26.1 ile 10, MHP yüzde 13.1 ile 5, İYİ Parti yüzde 12.1 ile 5, HDP ise yüzde 6.4 ile 1 milletvekili çıkardı. Yüzde 1.5 oranında oy alan Saadet Partisi milletvekili çıkaramadı. AK Parti ve MHP’nin oluşturduğu Cumhur İttifakı Başkent’te milletvekilliği seçimlerinde yüzde 53.5 oy alırken, CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi’nden oluşan Millet İttifakı da yüzde 39.7 oranında oy aldı. AK Parti’den 4, CHP, MHP, İYİ Parti ve HDP’den birer kadın olmak üzere Ankara’da 36 milletvekili içerisinden toplamda 8 kadın milletvekili seçildi.

AK PARTİ’DE 7 İSİM YENİDEN SEÇİLDİ

Bir önceki dönemde Meclis’te yer alan AK Parti’den Yıldırım Tuğrul Türkeş, Fatih Şahin, Yalçın Akdoğan, Ali İhsan Arslan, Lütfiye Selva Çam, Emrullah İşler ve Nevzat Ceylan yeniden parlamentoya giren isimler oldu. Bir önceki dönemde AK Parti Amasya Milletvekili olarak Meclis’te bulunan Mehmet Naci Bostancı bu seçimde Ankara’dan vekil seçildi. Bostancı ile birlikte AK Partili yeni Ankara milletvekilleri ise Mustafa Destici, Orhan Yegin, Arife Polat Düzgün, Zeynep Yıldız, Asuman Erdoğan, Barış Aydın ve Hacı Turan’dan oluştu. CHP’den bir önceki dönemde parlamentoya girmeyi başaran Ankara milletvekilleri Tekin Bingöl, Levent Gök, Ali Haydar Hakverdi, Bülent Kuşoğlu, Murat Emir, Ahmet Haluk Koç ve Nihat Yeşil 24 Haziran’da da yeniden milletvekili seçildi.

CHP’DEN 3, MHP’DEN 4 YENİ VEKİL

CHP’den Servet Ünsal, Yıldırım Kaya ve Gamze Taşcıer Ankara milletvekili olarak Meclis’e giren üç yeni isim oldu. MHP’den Erkan Haberal bu seçimde de yeniden vekil olarak parlamentoya girdi. MHP’nin bir önceki dönem Adana milletvekili olan Mevlüt Karakaya 24 Haziran’daki seçimin ardından MHP’den Ankara milletvekili olarak Meclis’e girdi. Sadir Durmaz, Nevin Taşlıçay ile Yaşar Yıldırım da MHP’nin parlamentodaki yeni Ankara milletvekilleri oldu. Koray Aydın, Halil İbrahim Oral, Şenol Bal, Durmuş Yılmaz ve Ayhan Altıntaş da İYİ Parti’nin Ankara milletvekilleri oldu. HDP’den de Filiz Kerestecioğlu Ankara milletvekili olarak Meclis’te yerini aldı.

2 VE 3’NCÜ BÖLGEDE AK PARTİ, 1’DE CHP

Milletvekili seçimlerinde partilerin Ankara’daki bölgelere göre dağılımında 1. Bölge’de en yüksek oyu yüzde 36.2’lik oranla CHP aldı. AK Parti’nin 1. Bölge’de oy oranı yüzde 29.9, İYİ Parti’nin yüzde 12.7, MHP’nin yüzde 10.7, HDP’nin ise yüzde 8.7 oldu. 2. Bölge’de yüzde 50.8 oy oranıyla AK Parti birinci çıktı. İkinci bölgede CHP yüzde 17.6, MHP yüzde 15.1, İYİ Parti yüzde 10.7, HDP yüzde 3.9 oranında oy aldı. Üçüncü bölgede liderliği yüzde 40.5 ile AK Parti göğüslerken, CHP yüzde 24.1, MHP yüzde 14.1, İYİ Parti yüzde 13.7, HDP yüzde 5.5 oy aldı. AK Parti Ankara’da en yüksek oyu yüzde 64.5 ile Çamlıdere’den aldı. CHP’nin en yüksek oy aldığı ilçe ise yüzde 47.5 oranıyla Çankaya oldu. MHP’nin en yüksek oy aldığı ilçe yüzde 23.7 ile Balâ olurken, İYİ Parti yüzde 16.7’lik oranla en yüksek oyu Nallıhan’dan aldı. Milletvekilliğinde HDP’ye en çok oy veren ilçe ise yüzde 13.5 oy oranıyla Haymana oldu.

ERDOĞAN YÜZDE 51.5 İNCE YÜZDE 36.2

Ankara’da Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yüzde 51.5, CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce yüzde 36.2, İYİ Parti’nin Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener yüzde 9, HDP’nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş yüzde 2.1, Saadet Partisi’nin Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu yüzde 0.9, Vatan Partisi’nin adayı Doğu Perinçek ise yüzde 0.2 oy aldı. Ankara’da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a en yüksek oy yüzde 84 ile Çamlıdere’den çıktı. Muharrem İnce’nin en yüksek oy aldığı ilçe ise yüzde 64.4 oranıyla Çankaya oldu. Meral Akşener yüzde 16.4’lük oranla en çok oyu Beypazarı’ndan alırken, Selahattin Demirtaş yüzde 8.9 ile en yüksek oyu Haymana’dan aldı.

ANKARA’DA RAKAMLARLA 24 HAZİRAN SEÇİMLERİ

*Ankara’da 25 ilçede toplam 11 bin 328 sandık kuruldu.

*Cumhurbaşkanlığı seçimi için kullanılan 3 milyon 492 bin 353 oydan 3 milyon 429 bin 854’ü geçerli sayıldı.

*Cumhurbaşkanlığı seçimine Ankara’da katılım oranı yüzde 89.4 oldu.

*Başkent’te milletvekilliği seçimi için kullanılan 3 milyon 598 bin 235 oydan 3 milyon 546 bin 209’u geçerli sayıldı.

*Milletvekilliği seçimine Ankara’da katılım oranı yüzde 89.7 olarak gerçekleşti.