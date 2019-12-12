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Ankara Haberleri: Ankara’nın rekortmenleri

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Ankara’nın rekortmenleri

Doğahan GİRİTLİOĞLU
12.12.2019 - 17:50 |Son Güncelleme :

Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı, 2018 vergilendirme dönemine ilişkin yıllık gelir vergisi ve kurumlar vergisi beyannamelerinin değerlendirilmesi sonucunda Başkent genelinde en fazla vergi beyan eden ilk 100 mükellef listesini açıkladı.

Doğahan GİRİTLİOĞLU

1-Rahmi Koç

Ankara’nın rekortmenleri

2-Erman Ilıcak

Ankara’nın rekortmenleri

3-Onur Çetinceviz

Ankara’nın rekortmenleri

Kurumlar vergisinde Türkiye genel sıralamasında olduğu gibi ilk sıranın sahibi geçen yıl tahakkuk ettirilen 10 milyar 610 milyon 547 bin 65 lira vergiyle Merkez Bankası oldu. İkinci sırada ise 2 milyar 439 milyon 822 bin 266 liralık vergiyle Ziraat Bankası yer aldı. Gelir vergisinde ise ilk on sırada yer alan 6 kişin isminin açıklanmasını istemedi. Koç Holding Yönetim Kurulu Onursal Başkanı Mustafa Rahmi Koç, kendi adına menkul sermaye iradı faaliyetleri alanında tahakkuk ettirilen 54 milyon 169 bin 334 lira vergiyle birinci sırada yer aldı. İkinci sıranın sahibi 35 milyon 236 bin 977 lira vergiyle Rönesans Holding Başkanı Erman Ilıcak olurken, 9 milyon 46 bin lira vergiyle Onur Grup Yönetim Kurulu Başkanı Onur Çetinceviz üçüncü oldu. Koç aynı zamanda Türkiye’nin 2018 yılı gelir vergisi rekortmenleri listesinin üçüncüsü, Ilıcak ise beşincisi oldu.

GELİR VERGİSİNDE YÜZDE 30 ARTIŞ YAŞANDI

Ankara genelinde 2018 yılı vergilendirme döneminde 325 bin 671 gelir vergisi beyannamesi ile 1 milyar 979 milyon 810 bin 295 lira, 87 bin 744 kurumlar vergisi beyannamesiyle 23 milyar 70 milyon 773 bin 744 lira vergi tahakkuk ettirildiği bildirildi. Ankara’da ilk 100’deki gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin beyanlarına göre tahakkuk eden vergi tutarları, geçen yıla oranla kurumlar vergisinde yüzde 86, gelir vergisinde yüzde 30 arttı.

KURUMLAR VERGİSİNDE İSTANBUL’U YAKALANDI

Verilere göre Türkiye genelinde tahakkuk eden toplam kurumlar vergisinin yüzde 27,06’sının Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı kurumlar vergisi mükellefleri tarafından beyan ve tahakkuk edildiği ortaya çıktı. Tahakkuk eden kurumlar vergisinin vergi dairelerine göre dağılımında da yüzde 27,19’luk pay ve 23 milyar 179 milyon 303 bin 608 liralık vergiyle İstanbul Vergi Dairesi ilk sırada yer aldı. Ankara yüzde 0.13’lük fark ile 23 milyar 70 milyon 773 bin 744 liralık vergiyle İstanbul’un ardından ikinci sırada yer aldı.

BAŞKENT EKONOMİSİNİN BÜYÜMESİNDE ÖNEMLİ BİR GÖSTERGE

Hürriyet Ankara’ya verileri değerlendiren Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı yetkilileri, “Ankara’nın kurumlar vergisinde İstanbul’u yakalamış olması Başkent’in ekonomisinin ve sanayisinin büyümesinde önemli bir gösterge. Ankara vergi gönüllü uyum çalışmalarının da etkisiyle vergi gelirlerinde önemli artış sağladı. Yapılandırma sürecindeki aktif çalışmalar buna zemin hazırladı” dedi.

 

 

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Ankara’nın rekortmenleri hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 12 Aralık 2019 tarihinde saat 17 50’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Ankara’nın rekortmenleri haberi güncellenecektir.

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