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Ankara Haberleri: Ankara’nın ithal hırsızları

ANKARA HABERLERİ

Ankara’nın ithal hırsızları

Fevzi KIZILKOYUN
04.04.2019 - 10:31Son Güncelleme :

Ankara’da evlere girerek hırsızlık, iş insanlarını takip ederek soygun yapan 7 Gürcistan uyruklu şüpheli yakalandı.

Fevzi KIZILKOYUN

Zanlıların yakalandıkları kiralık evde yapılan aramada 18 bin dolar, 14 bin TL ele geçirilirken, şüphelilerin dolar destelerini çamaşır makinesinin içinde sakladıkları görüldü. Başkent’te bir iş insanın ait aracın camı kırılarak içinde 118 bin lira bulunan çantanın çalınması üzerine Asayiş Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekipleri çalışma başlattı. Kameraları inceleyen polis, Gürcistan uyruklu İrakli Chemia, Gıvı Kokhıashvılı, Aleksandre Shushanıdze ve Gocha Resulıdze’nin isimlerine ulaştı. İş insanının, kiralık araçla adım adım takip edildiğini belirleyen ekipler, şüphelileri kiraladıkları apartman dairesinde yakaladı. Şüphelilerden birinin Gürcistan’a kaçtığı öğrenilirken ele geçirilen 3 zanlı tutuklandı.

LÜKS EVLERE GİRDİLER

Başka bir operasyonda ise Ankara’nın lüks semtlerindeki 6 eve girerek hırsızlık yapan Gürcistan uyruklu Mamuka Kamladze ve Ioseb Kakıvashvili yakalanarak tutuklandı.

VİZESİZ GELİYORLAR

Emniyetin verilerine göre, vizelerin kaldırıldığı ülkelerden Türkiye’ye hırsızlık amaçlı gelen kişilerin sayısında artış olduğu belirlendi. 2018 yılında İran, Gürcistan, Azerbaycan, Bulgaristan, Arnavutluk, Mısır, Irak, Tunus, Fas, Cezayir, Hırvatistan ve Makedonya gibi çevre ülkelerden Türkiye’ye gelen 2 bin 13 yabancı uyruklu kişi, hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle tutuklandı. Türkiye’de hırsızlık, soygun yaptıktan sonra ülkesine dönen kişilerin tekrar Türkiye’ye girmelerinin önlenmesi için de sınır kapılarında parmak izi ve yüz tanıma sistemleri devreye sokuldu.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Ankara’nın ithal hırsızları hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 04 Nisan 2019 tarihinde saat 10 31’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Ankara’nın ithal hırsızları haberi güncellenecektir.

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