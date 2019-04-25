Ankara’nın için birleşmek zorundayız

1) Şehrin bütünlüğünü korumak lazım. Ankara’da artık ‘şu parti, bu parti’ anlayışıyla ayrışmak yerine, herkesin ‘Ankara’nın yerel yöneticisi’ kimliğini koruyarak hareket etmesi gerektiğine inanıyorum.

2) Eğer Meclis, ‘yönetim sen ne getirirsen getir biz buna karşı çıkacağız, sana yaptırmayacağız’ anlayışı içerisinde hareket ederse, bunun faturasını hepimiz öderiz. En çok da Ankara halkı öder.

3) Tabii ki yönetimin getirdiği yanlış bir şeye biz de oy vermeyeceğiz. Bizim de karşı çıkmamız lazım. Ama, Ankara’nın yararına getirilen projelere de hep beraber destek vermemiz lazım.

4) Hepimiz ortak akılda, ortak düşüncede, Ankara’nın hayrında birleşmek zorundayız. Mansur Yavaş’ın, 25 ilçenin belediye başkanını toplayıp, geniş çaplı bir toplantı yapması gerekiyor.

5) Bu şehrin yerel yöneticileri olarak bizler (belediye başkanları) yılda en az altı kere bir araya gelmeliyiz. Bu buluşmalarda kentin vizyonu, sorunları masaya yatırılmalı.

6) Keçiören, Yenimahalle, Çankaya, Altındağ... Tüm ilçeler güzel olsun. Dış ilçelere de güçlü bir şekilde destek verelim ama oradan gelen Meclis üyeleri de Büyükşehir’in önüne takoz koymamalı.

İHTİYAÇ DOĞARSA RANDEVU İSTERİZ

Geçen dönemi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı ziyaret eden Yaşar, “Yeniden randevu talebiniz olacak mı?” sorusunu da “Sayın Cumhurbaşkanı’na, devletin kurumlarına saygımız var. İhtiyaç doğarsa randevu isteriz elbette” yanıtı verdi.