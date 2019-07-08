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Ankara Haberleri: Ankara’nın hayat kurtaran üçlüsü

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Ankara’nın hayat kurtaran üçlüsü

Sedat CENİKLİ
08.07.2019 - 15:41Son Güncelleme :

Ankara İtfaiyesi K-9 Arama Kurtarma Timi’nin özenle eğittiği ‘Dora’, ‘Leon’ ve ‘Boomer’ adlı köpekler, cihazlarının yetersiz kaldığı doğal afetler ve göçük olaylarında, enkaz altında mahsur kalan hayatların imdadına yetişiyor. Hayat kurtaran köpeklerin kendi hayat hikâyeleri de bir hayli ilgi çekici.

Sedat CENİKLİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nda, uzman köpek eğitmenleri tarafından özenle yetiştirilen arama-kurtarma köpekleri, Ankara’nın yanı sıra Türkiye’nin dört bir yanında görev alıyor. Cihazlarının yetersiz kaldığı doğal afetler ve göçük olaylarında çok aktif görev alarak insanların imdadına yetişen K-9 Arama Kurtarma Timi’nin köpekleri, enkaz altında kalan yaralı ya da ölülerin yerini belirlemeye yardım ediyor. Eğitmenlerin uzun sabır ve çabasıyla yetiştirilen ‘Dora’, ‘Leon’ ve ‘Boomer’ adlı köpeklerin başarıları kadar hayat hikâyeleri de dikkat çekiyor.

Ankara’nın hayat kurtaran üçlüsü

SOKAKTAN ARAMA-KURTARMAYA

Dora, hikâyesi en ilginç olanı. Eğitmen Halil İbrahim Ünver’in, sokakta başka köpekler tarafından yaralanmış halde bulduğu Dora, Ankara İtfaiyesi’ne getirildikten sonra, önce psikolojik tedavi görüyor. Yedi aylıkken bir teste tabi tutulan ve herkesin “Bundan olmaz” dediği Dora, eğitmeninin azmi ve sabrı sayesinde şimdi arama-kurtarma çalışmalarında uluslararası sertifikaya sahip. Eğitmen Ünver, sokakta ölmek üzereyken bulduğu ve şimdi enkaz altında yaralıların bulunmasına yardım eden altı yaşındaki Dora için, “İçindeki cevheri gördüm. Karşı çıkanlar oldukça inat ettik ve başardık. Dünyanın neresinde olursa olsun gidip, arama-kurtarma çalışmalarına katılabiliyoruz. Göreve hazırız” dedi.

KENDİ KÜÇÜK GÖREVİ BÜYÜK

Eğitmen Ergin Yılmaz’ın henüz yavruyken sahiplendiği ve yeteneklerini görünce eğitmeye başladığı Jack Russell Terrier cinsi dört yaşındaki Leon ise şu an Türkiye’nin en küçük ebatlardaki arama-kurtarma köpeği. Yerden yüksekliği 30 santimetre, uzunluğu da 60 santimetre olan Leon, hem evden sahaya indiği için hem de göçük altında kalan kazazedelerin bulunmasındaki başarısıyla adından oldukça fazla söz ettiriyor.

Ankara’nın hayat kurtaran üçlüsü

TÜRKİYE’DE BOOMER’DAN 5 TANE VAR

Ankara İtfaiyesi K-9 Arama Kurtarma Timi’nin her an göreve hazır bir diğer köpeği Boomer, Türkiye’deki beş ‘ceset arama ve kan tespit’ köpeğinden biri. Eğitmen Burakcan Akkaya’nın gözü gibi baktığı Belkçika kurdu, geçen ay etkili sağanak nedeniyle Karataş Mahallesi’nde taşkın suyuna kapılan A.A.’nın cesedinin bulunmasına da yardımcı oldu. Eğitmen Akkaya, “Arazi bilgisi yani afet alanının belirlenmesi çok önemli. Bir bulgu varsa, Boomer görevini yerine getirecektir” diye konuştu.

Ankara’nın hayat kurtaran üçlüsü

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Ankara’nın hayat kurtaran üçlüsü hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 08 Temmuz 2019 tarihinde saat 15 41’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Ankara’nın hayat kurtaran üçlüsü haberi güncellenecektir.

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