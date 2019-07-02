Ankara’nın denizcileri Bodrum’da yelken açtı

Beytepe kampüsünde, bahar dönemi boyunca teorik dersler alan üniversiteliler, eğitim yılının sona ermesiyle, Bodrum’un yolunu tuttular. Bodrum’un Çökertme beldesinde kampa giren öğrenciler, 4 gün boyunca yelkenli tekne ile mavi sulara açılarak ilk kez seyir yaptılar. Dümen tutan, yelken basan Hacettepeliler, eğitimlerini tamamladılar.



EĞİTMEN YETİŞTİRMEK İSTİYORUZ

ADYU ders sorumlusu Özgür Türkalp, lisanslı olarak aktif yarışlara katılan 30 dolayında öğrencinin kurduğu yelken takımlarının bulunduğunu belirterek, “Hacettepe bünyesinde 7 yılda yaklaşık 300 öğrencimiz derslerimiz ve topluluğumuz aracılığıyla yelken sporuna başladı. Hali hazırda, 3 yarışmacı ekibimiz var. Daha fazla öğrencimizin bu spordan yararlanabilmesi için yeni eğitmenler yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) ile işbirliği yaparak bu amacımızı gerçekleştirmek istiyoruz” dedi.