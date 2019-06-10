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Ankara Haberleri: Ankaralıların tercihi Amasra oldu

ANKARA HABERLERİ

Ankaralıların tercihi Amasra oldu

Hürriyet Haber
10.06.2019 - 13:56Son Güncelleme :

Tarihi yapıları, doğal güzellikleri ve mutfak kültürüyle ünlü Bartın’ın Amasra ilçesini, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde yaklaşık 250 bin kişi ziyaret etti.

Hürriyet Haber

Amasra Kalesi ile 2015’te UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne eklenen, el değmemiş koyları, temiz kumsalları, az dalgalı denizi ve doğayla bütünleşen güzelliklerinin yanı sıra balık ağırlıklı mutfak kültürüyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Amasra, bayram tatilinde de ilgi odağı oldu. Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, yaptığı açıklamada, ilçenin tarihi yapıları, doğal güzellikleri ve mutfak kültürüyle bölgenin en önemli turizm merkezlerinden olduğunu söyledi. Amasra, bayram süresince Ankara’dan da çok sayıda ziyaretçi ağırladı.

Ankaralıların tercihi Amasra oldu

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Ankaralıların tercihi Amasra oldu hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 10 Haziran 2019 tarihinde saat 13 56’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Ankaralıların tercihi Amasra oldu haberi güncellenecektir.

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