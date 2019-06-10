Ankaralıların tercihi Amasra oldu

Amasra Kalesi ile 2015’te UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne eklenen, el değmemiş koyları, temiz kumsalları, az dalgalı denizi ve doğayla bütünleşen güzelliklerinin yanı sıra balık ağırlıklı mutfak kültürüyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Amasra, bayram tatilinde de ilgi odağı oldu. Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, yaptığı açıklamada, ilçenin tarihi yapıları, doğal güzellikleri ve mutfak kültürüyle bölgenin en önemli turizm merkezlerinden olduğunu söyledi. Amasra, bayram süresince Ankara’dan da çok sayıda ziyaretçi ağırladı.
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