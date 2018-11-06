Yolcu sayısındaki artışta aktarmasız metronun etkili olduğunu vurgulayan yetkililer şöyle konuştu:



VATANDAŞLAR İÇİN CAZİP HALE GELDİ

“Artışta OSB-Törekent ile Batıkent arasındaki aktarmanın kaldırılması etkili oldu. Aktarmalı metroyu kullanmak istemeyen Eryaman-Sincan bölgesindeki vatandaşlar için metro daha cazip hale geldi. Ankaralılar aktarmasız metroyu sevdi. Yeni vagon setleri de gelmeye devam ediyor. Şu anda vagon set sayısı 70 civarında. Toplamda 108 vagon setine tamamlanacak.



SİNCAN’DAN ÇAYYOLU’NA KESİNTİSİZ METRO

Trenler geldikçe Sincan’dan Koru’ya kadar kesintisiz metro olacak. Çayyolu metrosuyla Sincan OSB-Törekent metrosu arasındaki sinyalizasyon çalışmalarımız da sürüyor. Yeni yılda OSB-Törekent-Koru hattının kesintisiz hizmet vermesini planlıyoruz. Şu anda 5 dakikada bir metro seferi veriyoruz. Kesintisiz olmasıyla birlikte hedefimiz bunu 2.5-3 dakikaya indirmek.”