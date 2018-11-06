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Ankara Haberleri: Ankaralılar aktarmasız metroyu sevdi

ANKARA HABERLERİ

Ankaralılar aktarmasız metroyu sevdi

Murat YILMAZ
06.11.2018 - 16:12Son Güncelleme :

Sincan OSB-Törekent-Kızılay, Çayyolu-Kızılay ve Keçiören-AKM hatlarıyla Ankaralılara toplu taşıma hizmeti veren Ankara metrosunu ekim ayında 10 milyon 46 bin 925 yolcu kullandı. EGO yetkilileri metroda ilk kez 10 milyon barajını aştıklarını belirtti.

Murat YILMAZ

Yolcu sayısındaki artışta aktarmasız metronun etkili olduğunu vurgulayan yetkililer şöyle konuştu:

VATANDAŞLAR İÇİN CAZİP HALE GELDİ

“Artışta OSB-Törekent ile Batıkent arasındaki aktarmanın kaldırılması etkili oldu. Aktarmalı metroyu kullanmak istemeyen Eryaman-Sincan bölgesindeki vatandaşlar için metro daha cazip hale geldi. Ankaralılar aktarmasız metroyu sevdi. Yeni vagon setleri de gelmeye devam ediyor. Şu anda vagon set sayısı 70 civarında. Toplamda 108 vagon setine tamamlanacak.

SİNCAN’DAN ÇAYYOLU’NA KESİNTİSİZ METRO

Trenler geldikçe Sincan’dan Koru’ya kadar kesintisiz metro olacak. Çayyolu metrosuyla Sincan OSB-Törekent metrosu arasındaki sinyalizasyon çalışmalarımız da sürüyor. Yeni yılda OSB-Törekent-Koru hattının kesintisiz hizmet vermesini planlıyoruz. Şu anda 5 dakikada bir metro seferi veriyoruz. Kesintisiz olmasıyla birlikte hedefimiz bunu 2.5-3 dakikaya indirmek.”

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Ankaralılar aktarmasız metroyu sevdi hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 06 Kasım 2018 tarihinde saat 16 12’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Ankaralılar aktarmasız metroyu sevdi haberi güncellenecektir.

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