Ankaralı EGO’ya en çok martta bindi

Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü’nün 2017 Faaliyet Raporu’nda yer alan hizmet bilgileri, hangi toplu taşıma aracının ne kadar sefer yaptığını ve taşınan yolcu sayılarını da ortaya koydu. Bu kapsamda EGO, geçen yıl otobüslerle 201 milyon 693 bin, raylı sistemle 131 milyon 280 bin, teleferikle ise 2 milyon 839 bin yolcu taşıdı. Ankara’da EGO’ya bağlı tüm toplu taşıma araçlarında 2 milyon 764 bin sefer yapılırken, toplamda taşınan yolcu sayısı ise 335 milyon 812 bin 769 oldu.

EN ÇOK SEFER ARALIK AYINDA

2017’de 2 milyon 499 bin sefer yaparak 201 milyon 693 bin yolcu taşıyan EGO otobüslerinin sefer sayılarının aylara göre dağılımına bakıldığında en çok sefer 227 bin 934 ile aralık ayında yapıldı. En çok yolcu ise 19 bin 592 bin ile mart ayında taşındı. En çok otobüs seferinin yapıldığı bölge ise 758 bin 890 ise 5. bölge oldu. 2017’de EGO otobüslerinin taşıdığı yolcu sayısı Türkiye nüfusunun 2.5 katı, Ankara nüfusunun ise 37 katı kadar oldu.

OTOBÜSLER 2.5 MİLYON SEFERLE 201 MİLYON KİŞİYE HİZMET VERDİ

EGO bünyesindeki toplu taşıma araçlarının 2017’de verdikleri hizmetlerin sayısal verileri ise şöyle:

*En çok yolcunun taşındığı EGO otobüsleri geçen yıl 2 milyon 499 bin sefer yaparak 201 milyon 693 bin kişiye ulaşım hizmeti verdi.

*Dikimevi ile AŞTİ arasında hizmet veren Ankaray 62 bin 272 seferle 37 milyon 169 bin yolcu taşıdı.

*Batıkent-Kızılay metrosu 57 bin 60 seferle 46 milyon 87 bin yolcu taşıdı.

*Çayyolu-Kızılay metrosu 42 bin 432 seferle 27 milyon 409 bin yolcu taşıdı.

*Sincan-Batıkent metrosu 44 bin 635 seferle 12 milyon 885 bin yolcu taşıdı.

*Keçiören-AKM metrosu 47 bin 901 seferle 7 milyon 728 bin yolcu taşıdı.

*Yenimahalle Şentepe arasındaki teleferik hattında 10 bin 800 seferle 2 milyon 839 bin yolcu taşındı.

EGO CEP’TE 3 MİLYONA YAKLAŞTI

2011’nin kasım ayından itibaren kullanıma açılan ve günde 840 bin yolcu tarafından aktif olarak kullanılan otobüs hatları bilgilendirme sistemi EGO Cep’te uygulamasını ise geçen yılın sonuna kadar 2 milyon 882 bin 938 kişi telefonuna indirdi.