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Ankara Haberleri: Ankaralı Ankara’yı tanımıyor

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Ankaralı Ankara’yı tanımıyor

Murat YILMAZ
07.11.2018 - 16:42Son Güncelleme :

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan Yüksek İstişare Kurulu, ilk toplantısını önceki gün gerçekleştirdi.

Murat YILMAZ

Toplantının açılışında konuşan TBMM eski Başkanı ve ATO Yüksek İstişare Kurulu Onur Üyesi Cemil Çiçek, “Ankaralı Ankara’yı tanımıyor” eleştirisinde bulundu. Ankara’da 20-30 senedir yaşayıp OSTİM’i, organize sanayiyi, Hamamönü’nü görmeyenler olduğunu belirten Cemil Çiçek, “Biz Ankara’ya gelen yabancı bir heyeti iki gece bir gündüz burada tutabiliriz. Öğleden sonra akşam üstü Ankara’ya gelir. O akşam kendi büyükelçisi gelen bakana veya heyete yemek verir. Ertesi gün sabah ilgili bakana veya nereye geliyorsa ziyarete gider. Anıtkabir ziyareti yapar, iş bittikten sonra varsa Anadolu Medeniyetleri Müzesi’ni iki saat gezer, ondan sonra da geldiği gibi gider.

ALIP AVM’YE GÖTÜREMEYİZ

Afrikalıya veya Avrupalıya bir fırsat çıkmış. Gelmiş bunu dolu dolu geçirmek ister. Gelen insanı alıp bir alışveriş merkezine götüremeyiz. Kendi memleketinde de daniskası var. Onun ötesinde bir kısım kültürel meşguliyet merkezlerinin olması gerekiyor. Geleni tutabilmek bakımından bunu yapmalıyız. Mesela bu toplantıdan şöyle bir karar alsak Dışişleri Bakanlığı’na ve ilgili bakanlara gitsek. Bir ülkeden gelen heyet var yemeği burada vereceğimize Sincan Organize Sanayi Bölgesi’nde versek, orada iki tane fabrikayı görse. Nerede veriyoruz, falanca otelin filanca katında veriyoruz geldiği gibi gidiyor.

İŞ PROGRAMI ÇIKARMAMIZ LAZIM

Ben mesela verdiğim yemeklerin bir kısmını Atpazarı’nda Koç’un yaptığı müzede verirdim. Değilse falanca otelde yemesinin bir anlamı yok. Gazetelerin Ankara eki var, televizyonların da hiç olmazsa haftada 1-2 saat Ankara’yı tanıtacak programlar yapmaları lazım. İş programı çıkarmamız lazım. Ankara’da 21 tane üniversite var. Bu üniversitelerin Ankara’ya karşı bir sorumluluk duyup birlikte veya ayrı ayrı ne yapabiliriz diye bir şeyler yapmaları lazım. ATO ev sahipliğinde 21 üniversite rektörünü ‘Allah’ınızı seviyorsanız gelin başka bir galakside yaşamıyorsunuz, Ankara’da yaşıyorsunuz ne katkı vereceksiniz’ diye beyin fırtınası yapalım.”

ULUS PROJESİ İÇİN İSTİŞARE YAPACAĞIZ

Ankara’dan Roma’ya direkt uçuşların 7 Ocak’ta, Bakü’ye 8 Ocak’ta başlayacağı bilgisini veren ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Ankara’ya ilişkin ekonomik verileri paylaşarak ATO’nun çalışmalarını anlattı. “Bu kurulla birlikte ortak akıl oluşturarak ortak akıl doğrultusunda şehrimize ve ülkemize sağladığımız katkıları hep birlikte büyüteceğiz” diyen Baran, sağlık turizmi ile ilgili ise şöyle konuştu:

SAĞLIK TURİZMİ İÇİN PROGRAM YAPILMALI

“Sağlık ve turizm sektörleri Ankara için önemli alanlar. Şehir ekonomisini geliştirip, zenginleştirmek ve turizm sektörü pastasından daha fazla pay alabilmesini sağlamak için bu alanlardaki potansiyelin bir program halinde değerlendirilmesi önem taşıyor. Başkentimiz gerek üniversite gerek kamu gerekse özel hastaneleriyle önemli bir sağlık merkezi konumunda. 86 hastanemizin 40’ında sağlık turizmi uygulanıyor. Sağlık altyapısı dünya çapındaki tüm sağlık merkezleriyle rekabet edecek bir durumda.”

BELEDİYEYLE DOĞRU DİYALOGLAR KURULMALI

Ulus Kentsel Dönüşüm Projesi’nden aileleriyle birlikte 100 bin kişinin etkileneceğini vurgulayan Baran, alternatif yollar oluşturmadan projenin başlaması durumunda, Ankara’nın kuruluşundan bu yana üç nesildir ticaret yapılan bölgede ticarete ilginin azalacağını ifade etti. Baran, “3-4 yıl ticaret yapılmayan bir yerde yeniden ticaret alışkanlığının oluşturulmasının güç olacağı düşüncesiyle, alternatif yolların yapılmasıyla ilgili belediyeyle doğru diyaloglar kurulması ve çözüm üretilmesi konusunu sizlerle istişare etmek istiyoruz” dedi.

GÜREL: BAŞKENT EYLEM PLANI’NA İHTİYAÇ VAR

Yüksek İstişare Kurulu üyelerinin görüşlerini dile getirdiği toplantıda Hürriyet Ankara Haber Koordinatörü Deniz Gürel ile Sabah Ankara Yayın Yönetmeni Osman Altınışık, Ankara’ya ilişkin birer sunum yaptı. Tespitleri ve çözüm önerilerini paylaşan Gürel şöyle konuştu: “Bu şehirde aklı-selim herkesin söylediği en önemli sorun bir araya gelinip kente katma değer sağlayacak projelerin hayata geçirilememesi. Bizim öncelikle bir plana ihtiyacımız var. Başkent Eylem Planı, 2019 Mart seçimlerinin ardından belediye başkanı kim seçilirse seçilsin öncelikli ödevi olmalı. Artık dünyada yarışan ülkeler değil, kentler. Kentler arası diplomasiden ‘Ankara’yı nasıl Şampiyonlar Ligi’ne taşırız?’ bunun planlamasını yapmalı, vizyonumuzu ortaya koymalı ve hızlıca plana sadık kalarak ilerlemeliyiz. Yeni dönemde kamuoyu oluşturma kabiliyetine sahip tüm yapıların bu kente yeni bir yol haritası çizmesi gerekiyor.”

Deniz Gürel, Hürriyet Ankara’nın Ankara’daki üniversitelerle ilk kez gerçekleştirdiği ‘Ankademi: Şehir Üniversite’ yazı dizisini de kurul üyelerine örnek gösterdi.

KENDİMİZİ SORGULAMALIYIZ

Sabah Ankara Yayın Yönetmeni Osman Altınışık ise kentin iki ayrı düşünce altyapısına sahip olduğunu belirterek, “Ankara siyasi başkentliliğin yanı sıra tüm sektörlerin de başkenti. Maalesef geç kalmışlığın da başkenti. Cumhuriyetimizin 95. yılında direk uçuşlar, havaalanı metro bağlantısı, fuar alanı gibi yatırımları konuşuyorsak kendimizi sorgulamalıyız. Ortak aklın hakim olduğu bir Başkent, sorunlarını daha hızlı çözecektir” dedi.

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