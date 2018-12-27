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Ankara Haberleri: Ankaralı acenteler havalimanını gezdi

ANKARA HABERLERİ

Ankaralı acenteler havalimanını gezdi

Murat YILMAZ
27.12.2018 - 09:50Son Güncelleme :

Merkezi Ankara’da bulunan Turizmci ve Seyahat Acenteleri Derneği (TURSAD) üyesi olan acente yöneticileri için İstanbul Havalimanı’na bilgilendirme gezisi düzenledi.

Murat YILMAZ

Üye acenteler, yeni havalimanıyla ilgili işletmeci firma İGA yöneticilerinden bilgi aldı. Dernek olarak zaman zaman bilgilendirme gezileri düzenlediklerini belirten TURSAD Genel Başkanı Engin Şahin şunları söyledi:
“Acente seyahat anlamında sizin danışmanınızdır. Bir havalimanında içerideki mesafeleri bilmezsek, yolcumuza pratik bağlantıları sunamazsak iyi bir seyahat hizmeti vermemiş oluruz. Bu gezi sayesinde İstanbul Havalimanı’nın işleyişi hakkında bilgi sahibi olduk” dedi. Şahin, ilerleyen süreçte tüm bilet ve tur satışı yapan acenteler için de kapsamlı bir gezi düzenlemeyi planladıklarını kaydetti.

YENİ ROTA ELAZIĞ

Ankara’dan farklı yerlere tur alternatiflerini de geliştirmek istediklerini vurgulayan Engin Şahin şöyle devam etti:
“Kapadokya’ya, Bolu Yedigöller’e herkes gidiyor öğreniyor. Beypazarı ve Ayaş yanı şekilde. Ankara’dan 5’inciden sonra gidilecek yer olmuyor. Alternatiflere ihtiyaç var. Satabileceğimiz çok şey var ama ürüne dönüştürmek lazım. Doğu Ekspresi yıllardır vardı ama bir ürün oldu. Şu anda önümüzde Elazığ var. Ankara’dan çok gidilen bilinen bir yer değil. Yakında Elazığ’a bir bilgilendirme gezisi yapacağız. Turizm değerlerini ölçüp Ankara için onu başlatmak istiyoruz.”

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Ankaralı acenteler havalimanını gezdi hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 27 Aralık 2018 tarihinde saat 09 50’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Ankaralı acenteler havalimanını gezdi haberi güncellenecektir.

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