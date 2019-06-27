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Ankara Haberleri: Ankarakartlı ‘özel’den zam talebi

ANKARA HABERLERİ

Ankarakartlı ‘özel’den zam talebi

Doğahan GİRİTLİOĞLU
27.06.2019 - 15:56Son Güncelleme :

Toplu ulaşım bedellerine 2 yıldır zam yapılmamasını gerekçe gösteren özel halk otobüsü esnafı, zam talebinde bulundu. AHOK Başkanı Kurtuluş Kara, “2 yıldır esnaflarımız ciddi zarar etmekte, zam olmazsa olmaz” dedi.

Doğahan GİRİTLİOĞLU

Ankarakart sistemine sahip olan ve EGO ile aynı tarifeyle kent için özel ulaşım hizmeti veren Ankara Halk Otobüsleri Kooperatifi (AHOK) üyeleri, Büyükşehir Belediyesi’nden taşıma ücretlerine zam yapılması talebinde bulundu. Yakıt, araç bakımı ve personel giderlerinin artmasına karşın 2 yıldır taşıma ücretlerine zam yapılmadığını savunan AHOK Başkanı Kurtuluş Kara, “Yaklaşık 2 yıldır esnaflarımız ciddi zarar etmektedir” dedi. Kara özetle şunları söyledi:

3 BAŞKANDAN TALEP ETTİK

“Biz eski başkanlar Melih Gökçek ve Mustafa Tuna’nın yanı sıra Mansur Yavaş’tan da zam talebinde bulunduk. Ankarakart ile birlikte EGO otobüslerinin taşımış olduğu tüm serbest kartlar bizim kooperatifimizde de geçerli olmaya başladı. Yaklaşık 2 yıldır esnaflarımız ciddi zarar etmektedir. Mansur Başkan göreve geleli daha 3 ay oldu, yeni gelen bir belediye başkanının hemen zam yapması olmaz. İstanbul ve diğer şehirler indirime giderken zam yapması olmaz. Ancak bize zam yapılması mecbur, zam olmazsa olmaz. Ancak şunu belirtmek de isterim bizi zam da kurtarmaz. Ulaşım da bilet fiyat artışı ve problemler Mansur Başkan’a miras kaldı.

3.5 TL OLMASINI BEKLİYORUZ

Mazota zam geldi, haftaya tekrar beklenmektedir. 2017 yılından aldığımız zamdan bu yana yüzde 43 akaryakıt artışı olmuştur. Personel gideri, sanayi gideri yüzde 50 olmuştur. Yüzde 100 artık olan personel ve SSK giderlerimiz de vardır. Benzinliklere akaryakıt parası ödeyemez durumdayız. Ankara halkından özür diliyoruz, bu zammı mecbur kaldığımız için istiyoruz. Bilet fiyatının 2.5 liradan 3.5 liraya çıkmasını talep ediyoruz. Sayın başkanım, Büyükşehir EGO’ya yılda 35-40 milyon lira destek verdiği gibi bunun için de Ankara’daki 876 esnafımıza da destek verebilirse zam yapmasına da gerek kalmayabilir. Takdir Başkan’a ve belediye meclis üyelerine kalmıştır.”

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Ankarakartlı ‘özel’den zam talebi hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 27 Haziran 2019 tarihinde saat 15 56’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Ankarakartlı ‘özel’den zam talebi haberi güncellenecektir.

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