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Ankara Haberleri: Ankarakart’a geçilmeli

ANKARA HABERLERİ

Ankarakart’a geçilmeli

Sedat CENİKLİ
25.04.2019 - 15:45Son Güncelleme :

Altınpark-Kuğulupark hattında sefer yapan özel halk otobüsü (ÖHO) şoförünün, ‘65 yaş üstü bir yolcuyu otobüse almayıp darbetmesi’ olayına bir tepki de Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkan Vekili Murat Ilıkan’dan geldi. ÖHO’ların da Ankarakart sistemine geçmesi için de çağrıda bulunan Ilıkan şu bilgileri paylaştı:

Sedat CENİKLİ

“Vatandaşımızın darp edilmesi elbette kabul edilebilir bir durum değil. Bunu yapan edepsiz şoför yüzünden tüm toplu taşıma çalışanlarını zan altında bırakmak da doğru olmaz. Otobüsler açısından validatör kullanılması bir çözüm olarak değerlendirilebilir. Büyükşehir Belediyesi’nin bu konuyu bir an evvel çözüme kavuşturması gerekir. Ankarakart sistemine geçilmeli.

KANUNİ BİR HAKTIR

Ama dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta daha var. 65 yaş ve üzerine verilen bu hak yerel bir uygulama değil, kanuni bir haktır. Her yerde geçerli olması gereken bir hak. Ankaralı 65 yaşın üzerinde bir vatandaşımız, başka bir ile gittiği zaman bu hakkını kullanmak için o şehrin kartını kullanmak zorunda kalıyor. Adı üzerinde ‘yaşlı’. 3 günlüğüne torununu görmeye gittiği bir şehirde önce belediyeye gitmesi mi gerekiyor? Vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak için gerekli düzenlemenin yapılması şart.”

22 Nisan Pazartesi 65 yaş üstü yolcunun ÖHO şoförü tarafından darbedilmesine duraktaki diğer yolcular büyük tepki göstermişti.

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Ankarakart’a geçilmeli hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 25 Nisan 2019 tarihinde saat 15 45’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Ankarakart’a geçilmeli haberi güncellenecektir.

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