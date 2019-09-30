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Ankara Haberleri: Ankarakart sayısı 6 milyonu geçti

ANKARA HABERLERİ

Ankarakart sayısı 6 milyonu geçti

Murat YILMAZ
30.09.2019 - 17:14Son Güncelleme :

Başkent’te tüm toplu taşıma araçlarında kullanılan Ankarakart’ın sayısı 6 milyonu geçti.

Murat YILMAZ

EGO Genel Müdürlüğü’nün 2020-2024 Stratejik Plan kitapçığında, türlerine göre Ankarakart sayılarına da yer verildi. EGO’nun verilerine göre, 30 Haziran itibarıyla Ankara’da toplam 6 milyon 415 bin adet Ankarakart bulunuyor. Bu kartların 4 milyon 401 binini tam kartlar oluştururken, indirimli öğrenci kartı sayısı ise 1 milyon 271 bin. Türlerine göre diğer kartların sayıları ise şöyle:

413 BİN 65 YAŞ KARTI VAR

65 yaş üstü; 413 bin 318, engelli ve engelli refakatçi; 121 bin 903, serbest kartlar; 115 bin 346, 62-64 yaş; 49 bin 147, öğretmen; 29 bin 98. Ankara Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşlarındaki kişilere verilen Ankarakart sayısı ise 14 bin 191 oldu. 2 Eylül’de mavi özel halk otobüslerinin de (ÖHO) sisteme dahil olmasıyla Ankara’da tüm toplu taşıma araçlarında Ankarakart’la yolcu taşımacılığı yapılıyor.

3 BİN 419 VALİDATÖR TAKILI

EGO otobüsleri, metro, Ankaray, teleferik ve Başkentray’da 3 bin 50, Ankara Halk Otobüsleri Kooperatifi’ne (AHOK) bağlı özel halk otobüslerinde (ÖHO) 170, Ankara Özel Halk Otobüsleri (ÖHO) Esnaf Odası’na bağlı araçlarda ise Ankarakart’ların okutulduğu 199 validatör bulunuyor. Kart dolum hizmetleri kapsamında ise Ankaray, metro, teleferik, otobüs güzergahları ile Başkentray istasyonlarında 197 kiosk, 30 gişe ve 437 bayi yer alıyor

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Ankarakart sayısı 6 milyonu geçti hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 30 Eylül 2019 tarihinde saat 17 14’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Ankarakart sayısı 6 milyonu geçti haberi güncellenecektir.

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