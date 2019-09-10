Ankarakart bekleyişi

Okulların açılmasının ardından indirimli Ankarakart çıkarmak isteyenlerin sayısı arttı. Yeni dönemde Ankara’ya okumaya gelen öğrenciler ve Ankarakart işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, yedi farklı işlem merkezi içinde en çok Kızılay’ı tercih etti. Kızılay Ankarakart İşlem Merkezi önünde uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, çareyi merdivenlerde oturarak beklemekte buldu.

BİR UMUT BEKLİYORUM

Ankarakart çıkartmak için, iki saattir beklediğini belirten üniversite öğrencisi Nurcan Gökçe, “İnsanların saatlerce beklemek zorunda kalması kötü. Buraya geldiğimde bir kişi dayanamayıp gitti ve sırasını bana devretti. Önümde kişi sayısı 800’den 300’e düştü. Bir buçuk saat sonra mesai bitecek sıranın geleceğini sanmıyorum ama bir umut bekliyorum” dedi.

MERKEZ SAYISI ARTIRILMALI

Şehir dışından üniversite okumaya gelen Özden Gazi, “Yaklaşık dört saattir öğrenci kartı çıkartmak için bekliyorum. Saat 12.00’de geldik dört saattir bekliyoruz. Önümde 200 numara kaldı, sıranın geleceğini düşünüyorum bu nedenle beklemeye devam ediyorum. Bu işlem merkezlerinin sayısı artırılırsa bu kalabalık yaşanmayabilir” diye konuştu.

BANA DA SÜRPRİZ OLDU

Arkadaşıyla birlikte geldiklerini belirten, Emel Keçeci, “Okulların açılacağı hafta olduğu için bu yoğunluğu bekliyordum. Üniversite kayıtları ve sınavlar dolayısıyla geldim. Şehir dışından benim gibi gelen çok insan var. Bu yüzden işlem merkezi kalabalık ancak dört saat beklemeyi ummuyordum, bana da sürpriz oldu” ifadelerini kullandı.