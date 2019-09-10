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Ankara Haberleri: Ankarakart bekleyişi

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Ankarakart bekleyişi

Cansu TİMUR
10.09.2019 - 15:17Son Güncelleme :

İndirimli Ankarakart çıkarmak ve diğer kart işlemlerini gerçekleştirmek isteyen Ankaralılar, Kızılay Ankarakart İşlem Merkezi’ne akın etti.

Cansu TİMUR

Okulların açılmasının ardından indirimli Ankarakart çıkarmak isteyenlerin sayısı arttı. Yeni dönemde Ankara’ya okumaya gelen öğrenciler ve Ankarakart işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, yedi farklı işlem merkezi içinde en çok Kızılay’ı tercih etti. Kızılay Ankarakart İşlem Merkezi önünde uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, çareyi merdivenlerde oturarak beklemekte buldu.

BİR UMUT BEKLİYORUM

Ankarakart çıkartmak için, iki saattir beklediğini belirten üniversite öğrencisi Nurcan Gökçe, “İnsanların saatlerce beklemek zorunda kalması kötü. Buraya geldiğimde bir kişi dayanamayıp gitti ve sırasını bana devretti. Önümde kişi sayısı 800’den 300’e düştü. Bir buçuk saat sonra mesai bitecek sıranın geleceğini sanmıyorum ama bir umut bekliyorum” dedi.

Ankarakart bekleyişi

MERKEZ SAYISI ARTIRILMALI

Şehir dışından üniversite okumaya gelen Özden Gazi, “Yaklaşık dört saattir öğrenci kartı çıkartmak için bekliyorum. Saat 12.00’de geldik dört saattir bekliyoruz. Önümde 200 numara kaldı, sıranın geleceğini düşünüyorum bu nedenle beklemeye devam ediyorum. Bu işlem merkezlerinin sayısı artırılırsa bu kalabalık yaşanmayabilir” diye konuştu.

Ankarakart bekleyişi

BANA DA SÜRPRİZ OLDU

Arkadaşıyla birlikte geldiklerini belirten, Emel Keçeci, “Okulların açılacağı hafta olduğu için bu yoğunluğu bekliyordum. Üniversite kayıtları ve sınavlar dolayısıyla geldim. Şehir dışından benim gibi gelen çok insan var. Bu yüzden işlem merkezi kalabalık ancak dört saat beklemeyi ummuyordum, bana da sürpriz oldu” ifadelerini kullandı.

Ankarakart bekleyişi

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Ankarakart bekleyişi hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 10 Eylül 2019 tarihinde saat 15 17’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Ankarakart bekleyişi haberi güncellenecektir.

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