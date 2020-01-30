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Ankara Haberleri: Ankaragücü'nde transfer yasağı kalktı

ANKARA HABERLERİ

Ankaragücü'nde transfer yasağı kalktı

DHA
30.01.2020 - 16:30 |Son Güncelleme :
Ankaragücünde transfer yasağı kalktı
DHA

Başkan Fatih Mert: Tüm camiamıza armağan olsun"

Ercan ATA - ANKARA / DHA

MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, transfer yasağının kalktığını açıklayarak, "Sevgili Ankaragüçlüler, transfer yasağını şu an tamamen kaldırdık. Tüm camiamıza armağan olsun" dedi.
Bugüne kadar olan tüm dosyalarda futbolcularla karşılıklı olarak anlaşan, SSK ile de borçları yapılandıran Başkent ekibinde Anton Putsila'dan da iyi haber geldi. FIFA'dan karşılıklı anlaşma sağladığı futbolcu Anton Putsila'nın belgesini de alan Ankaragücü'nde böylece transfer yasağı kalkmış oldu.
Kulüp başkanı Fatih Mert, transfer yasağının kalktığını, "Sevgili Ankaragüçlüler, transfer yasağını şu an tamamen kaldırdık. Tüm camiamıza armağan olsun" sözleriyle açıkladı.
Başkent temsilcisinin ön görüşme yaptığı 4 futbolcuyu resmi olarak kadrosuna kattığını açıklaması bekleniyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
- Ankaragücü idmanından görüntüler (ARŞİV)
- Fatih Mert'in açıklamaları (ARŞİV)

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Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Ankaragücü'nde transfer yasağı kalktı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 30 Ocak 2020 tarihinde saat 16 30’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Ankaragücü'nde transfer yasağı kalktı haberi güncellenecektir.

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