Ankaragücü'nde transfer yasağı kalktı

Başkan Fatih Mert: Tüm camiamıza armağan olsun"
Ercan ATA - ANKARA / DHA
MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, transfer yasağının kalktığını açıklayarak, "Sevgili Ankaragüçlüler, transfer yasağını şu an tamamen kaldırdık. Tüm camiamıza armağan olsun" dedi.
Bugüne kadar olan tüm dosyalarda futbolcularla karşılıklı olarak anlaşan, SSK ile de borçları yapılandıran Başkent ekibinde Anton Putsila'dan da iyi haber geldi. FIFA'dan karşılıklı anlaşma sağladığı futbolcu Anton Putsila'nın belgesini de alan Ankaragücü'nde böylece transfer yasağı kalkmış oldu.
Kulüp başkanı Fatih Mert, transfer yasağının kalktığını, "Sevgili Ankaragüçlüler, transfer yasağını şu an tamamen kaldırdık. Tüm camiamıza armağan olsun" sözleriyle açıkladı.
Başkent temsilcisinin ön görüşme yaptığı 4 futbolcuyu resmi olarak kadrosuna kattığını açıklaması bekleniyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
- Ankaragücü idmanından görüntüler (ARŞİV)
- Fatih Mert'in açıklamaları (ARŞİV)
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