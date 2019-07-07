‘Ankara’dan ne bekliyorsunuz?’ Kadınlara özel anket

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kentte yaşayan kadınların belediye hizmetlerinden memnuniyetini ve taleplerini belirlemek amacıyla “Kadınlar Ankara’dan Ne İstiyor?” başlıklı bir anket başlattı. 1 Ocak’tan bu yana sürdürülen Yerel Eşitlik Eylem Planı çerçevesinde Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Kadın ve Aile Müdürlüğü Kadın Danışma Merkezi’nce hazırlanan ankete, 5 bin kişinin katılımının sağlanması hedefleniyor. Vatandaşın, belediyenin resmi internet sitesi www.ankara.bel.tr adresinden ve Kızılay Metro İstasyonu içindeki Anket Merkezi’nden katılabileceği anket, kentin işlek noktalarında yüz yüze olarak da yapılmaya başlandı. Temmuz ayı boyunca devam edecek anket 23 sorudan oluşurken, katılımcılardan istek ve önerilerinin yazılması da isteniyor. Ankette katılımcılara, yaş, eğitim, medeni durum ile ilgili soruların yanı sıra kadınlara yönelik hizmetlerden haberdar olup olmadıkları ve memnuniyet dereceleri de soruluyor. Ankette, güvenlik önlemelerinin yeterliliğiyle ilgili de kadınların görüşü alınıyor.

UYGULAMALARDAN HABERDAR OLDUM

Ankete katılan üniversitesi öğrencisi Zeynep Öztepe(21) Büyükşehir Belediyesi’nin uygulamalarını öğrenme fırsatı yakaladığını ifade ederek, şunları söyledi: “Ankette ‘Güvenli durak uygulamasından haberdar mısınız?’ diye bir soru vardı. Benim böyle bir şeyden yakın zamana kadar haberim yoktu. Ben öğrenci olduğum için yurda geç saatlerde dönerken tedirgin oluyordum. Bu uygulama ile gideceğim yurdun önüne kadar bırakılıyor olmak kendimi çok güvende hissettiriyor. Başkent’te metrolarda bebek bakım odalarının artırılmasını istiyorum. Kendi kardeşim için biz bu konuda zorluk yaşıyoruz. Birçok bebekli annenin de bu konudan muzdarip olduğunu düşünüyorum.” Ev hanımı Zehra Mumcu (35) ise, “Başkent’te araçların kaldırımlara park etmesinden çok şikayetçiyiz. Hamileler, bebek arabalarını kullanan aileler ve engelliler çok zor durumda kalıyor. Buna bir çözüm bulunsun istiyorum. Başkent’in daha temiz olması çocuklarımız için çok önemli” değerlendirmesinde bulundu.