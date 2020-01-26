Ankara’dan Elazığ’a yardım eli

Vali Vasip Şahin, Ankara’dan 152 personel, 21 araç ve 10 arama kurtarma köpeğinin gönderildiğini açıkladı. Vali Şahin, Ankara’nın Elazığ ve Malatya’nın yanında olduğunu vurgulayarak, “Ankara ili olarak 152 personel, 21 araç ve 10 arama kurtarma köpeği ile Elazığ ve Malatya’da depremzede kardeşlerimizin yanındayız. Yitirdiklerimize rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Geçmiş olsun Elazığ, geçmiş olsun Malatya” mesajını paylaştı. Ankara Büyükşehir Belediyesi de (ABB) İtfaiye Daire Başkanlığı’na ait 3 karavan, 1 çok maksatlı kurtarma aracı, 1 kurtarma aracı, 1 komuta otobüsü, 2 hizmet aracı, 3 K9 köpeği ve 1 K9 aracını Elazığ’a gönderdi. Depremin ardından ABB Başkanı Mansur Yavaş ve Ankara Valisi Vasip Şahin, depremden etkilenen illerin belediye başkanları ve valileri ile görüşmeler gerçekleştirdi.

ABB’DEN 9 ARAÇ 40 KİŞİLİK EKİP

ABB’den ilk etapta toplamda 9 araç ile birlikte 40 personelin bir bölümü hızlı müdahale için Etimesgut Havalimanı’ndan havayolu aracılığıyla Elazığ’a gitti, bir kısmı da kara yoluyla kente ulaştı. Deprem bölgesine ulaşan ekipler, arama ve kurtarma çalışmalarına katıldı. Başkan Yavaş, gıda yardımlarının da hazırlandığını söyledi. Büyükşehir Belediyesi Seğmen Su tarafından bölgeye su sevki yapılırken, Halk Ekmek Fabrikası’nın hazırlıklarını tamamlamasının ardından 12 bin kapasiteli Halk Ekmek Seyyar Fırın aracı da Elazığ’a gönderildi. Deprem bölgesinde günlük üç öğünde 5 bin vatandaşa sıcak yemek hizmeti sağlamak üzere ayrıca BELPA ve EGO Genel Müdürlüğü mutfak ekiplerinin araçlarla gönderildiği bilgisini veren Başkan Yavaş, “İlk andan itibaren valiliklerle ve belediyelerle irtibat içindeyiz. Battaniyeden gıdaya tüm ihtiyaçları karşılamak için ekiplerimizle birlikte hazırız” dedi.

BAŞKANLARDAN DAYANIŞMA MESAJLARI

Depremin ardından Ankara’daki belediye başkanları da bölge için her türlü desteğe hazır olduklarının mesajını verdi. Başkanların açıklamaları şöyle: ABB Belediye Başkanı Mansur Yavaş: “Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyor, sayının artmamasını temenni ediyorum.”

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok: “Rabbim hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifalar versin. Keçiören Belediyesi olarak da bölgeye yardım elimizi uzatacağız.”

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen :“Elazığ’da deprem bölgesine gıda kolileri ve ihtiyaç malzemelerinden oluşan yardımlarımızı hazırlıyor ve sabah (dün) yola çıkarıyoruz.”

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel: “Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilerim.”

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar: “Can ve mal kaybı yaşanmaması en büyük dileğimiz. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum.”

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse: “Rabbim hayatlarını kaybeden kardeşlerimize rahmet eylesin, milletimizi her türlü felaketten muhafaza buyursun.”

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan: “Gün dayanışma günü. Yetkili merciler ile irtibattayız. İhtiyaç duyulması halinde belediyemizin tüm imkânlarını deprem bölgesine sevk etmeye hazırız.”

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı: “Elazığ’daki depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun inşallah. Gün birlik günü.”

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek: “Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Tek dileğimiz can kaybı yaşanmaması. Allah yar ve yardımcımız olsun.”

PROGRAMLAR İPTAL EDİLDİ

Elazığ’da yaşanan deprem nedeniyle Başkent’te belediyeler, düzenledikleri programları da iptal etti. ABB’nin Gençlik Parkı Kabul Salonu’nda düzenleyeceği “Başkent’te Klasik Müzik” programı, Ayaş Belediyesi’nin Yağmurdede Mahallesi’nde düzenleyeceği Saya Gezmesi programı, Yenimahalle Belediyesi’nin Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’ndeki Film Müzikleri Konseri, Beypazarı Belediyesi’nin Kirazyanı Yaylası’nda düzenleyeceği Kızak Şenliği iptal edildi.