Ankara’daki resmi okulların yüzde 85’i tekli öğretim yapıyor

Ankara’daki resmi okulların yaklaşık yüzde 85’inin tekli öğretim yaptığını belirten Bakan Selçuk, “Ankara’da yeni okulların yapılmasıyla bir şubeye düşen öğrenci sayısı 26’dır. Yatırım programındaki inşaatların tamamlanmasıyla birlikte bu oranlar arzu edilen seviyeye gelecektir” dedi. Hürriyet Ankara Bürosu’nun konuğu olan Bakan Selçuk Ankara ile ilgili şunları söyledi:

ANKARA, PARİS’LE, LONDRA’YLA YARIŞIYOR

“Ankara, Paris’le, Londra’yla, New Jersey ile yarışıyor. Meseleye böyle bakmak lazım. Ankara’nın durumu elbette birçok şehrimiz arasında gayet iyi ve çok fazla derslik yapıldı. O açıdan çok rahatız. Bu benim için bir ölçüt değil. Türkiye bir dünya devleti. Türkiye’nin çıtasını, asgari ihtiyaçlarını tamamlamak olarak görmemesi lazım. Türkiye’nin çıtasını bir rekabet çıtasına dönüştürmesi lazım. Bizim ekonomimizin bulunduğu sırayla eğitimimimizin bulunduğu sıranın dünyada yaklaşık olması lazım. Böyle bir hedefinin olması lazım Türkiye’nin. Şu andaki hedefimiz o. Kalite süreçleri açısından bir yoğunlaşma yaşıyoruz bugün Ankara ile ilgili. Bütün ölçme süreçlerine geçen ay ilk defa uluslararası standart geldi. Ankara olarak Türkiye’de bu anlamda standardı olan tek yer olduk.

YÜZDE 85’İNDE TEKLİ ÖĞRETİM YAPILIYOR

Ankara’da yatırım programımızda yeni derslikler yapmak bulunmaktadır. Bu program tamamlandığında okullarımızın tamamına yakını tekli eğitime geçmiş olacaktır. Son bir yıl içerisinde Ankara’da 110 okulun yapımı tamamlanarak eğitim öğretim vermeye başlamıştır. Bu okulların derslik sayısı 2 bin 801’dir. Bununla birlikte 5 pansiyon, 13 atölye, 9 spor salonu, bir halk eğitim merkezi, bir bilim sanat merkezi ve 2 konferans salonunun da yapımı tamamlandı. Bu okulların yapılmasıyla birlikte, Ankara’da bir taraftan yeni okullar açılırken bir taraftan da ikili eğitim yapan okul sayısı azaltılmıştır. Ankara’daki resmi okullarımızın yaklaşık yüzde 85’i tekli öğretim yapmaktadır. Ankara’da yeni okulların yapılmasıyla bir şubeye düşen öğrenci sayısı 26’dır. Yatırım programındaki inşaatların tamamlanmasıyla birlikte bu oranlar arzu edilen seviyeye gelecektir.

ANKARA KALİTEYE ÇALIŞTIĞIMIZ BİR YER

Öğretmen ihtiyacı konusunda Büyükşehir olduğu için daha rahat ettiğimiz bir şehir. Artık okul profili dolayısıyla okul okul da bakabildiğimiz için, 1 TL’miz varsa nereye yatırabilmeliyiz bunu artık bize yazılım söylüyor. 100 milyon lira varsa ‘Türkiye’de ilk okulu şuraya yap’ diyor. Buna karar destek sistemi diyoruz. Karar destek sistemleriyle Ankara’daki kaliteyi şu andaki uluslararası kalite ile karşılıklı olarak incelemeye başladık. Ankara’nın Nallıhan, Şereflikoçhisar gibi bazı uzak ilçeleri ile ilgili ufak tefek sorunlarımız var. Onları tamamlamak konusunda da tedbirlerimizi aldık, alıyoruz. Başkent’in özel bir durumu var. Ankaralı olmam dolayısıyla bazı konulardaki pilot çalışmaları öncelikle Ankara’da da yapıyoruz. Böyle avantajların oluşması da söz konusu. Sonuçta Ankara, kaliteye çalıştığımız bir yer.”

Hürriyet Ankara Bürosu’nun konuğu olan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Hürriyet Ankara Temsilcisi Hande Fırat ve Hürriyet Ankara Haber Koordinatörü Deniz Gürel’in sorularını yanıtladı.

HER OKULA TASARIM BECERİ ATÖLYESİ

Her okula en az bir tasarım beceri atölyesi yapmayı hedeflediklerini kaydeden Bakan Selçuk şöyle konuştu: “Tasarım beceri atölyelerini çok önemsiyorum. Ankara Türkiye’de açık ara önde atölye sayısında. O anlamda çok iyiyiz. Bakanlığımızın 2023 Vizyon Belgesi hedeflerine uygun olarak okullarımıza, drama eleştirel düşünce, akıl ve zeka oyunları, görsel sanatlar, müzik, salon sporları, yaşam ve beceri, yazılım ve tasarım, tabiat ve hayvan bakımı, fetem, ahşap ve metal, açık hava sporları gibi atölyeleri yapıyoruz. Bu kapsamda an itibariyle Ankara’da resmi okullarımızda bin 9 adet ve özel okullarımızda 504 adet olmak üzere bin 513 tasarım beceri atölyesinin yapımı tamamlanarak öğrencilerimizin hizmetine sunulmuştur. Özellikle ilkokul ve ortaokullar olmak üzere her okulumuzda en az bir tasarım beceri atölyesi yapmayı hedefliyoruz.”

OVACIK VE SİNCAN’A DA KAMPÜS

Keçiören’de farklı lise türlerinin yer aldığı kampüslerin yenilerinin de yapılacağını kaydeden Bakan Ziya Selçuk, “Keçiören İlçesinde fen lisesi, sosyal bilimler lisesi, Anadolu lisesi, bilim sanat merkezi, anaokulu, konferans salonu ve üç tane pansiyondan oluşan kampüsün yapımını geçtiğimiz yıl tamamlayarak hizmete açtık. Bu yıl, aynı ilçenin Ovacık semtinde dört okuldan oluşan ikinci bir kampüsün yapımını da tamamlayarak eğitim öğretime başlatacağız. Ayrıca Sincan ilçesinde de benzer bir kampüs yapılmasını planlıyoruz” dedi.