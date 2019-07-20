Ankara’da yaşamak zaman alır

Odtü’lü üç üniversite arkadaşı Göksu Taşçeviren, Mustafa Atik ve Oğuzhan Eren tarafından kurulan Sufle, 2013’te Duman’ın efsane parçası ‘Köprüaltı’na yaptıkları yorumla milyonlarca dinleyiciye ulaşmayı başararak müzik piyasasına yelken açmıştı. Elde ettikleri başarının ardından akustik cover’ların yanı sıra kendi ürettikleri bestelerle de müzik serüvenini sürdürmeye karar veren Sufle, 2017’de çıkardığı ‘Pus’ albümü ve mayıs ayında yayınlanan ‘Senden Önce Senden Sonra’ adlı single çalışmalarıyla kariyerine devam ediyor. Şu sıralar yeni bir albüm için stüdyo kayıtlarına başlayan Sufle ekibi, gelecek planlarını ve müzik yolculuğunu şu sözlerle anlatıyor:

KURDUĞUMUZ MÜZİK HAYALLERİ AYNIYDI

*Nasıl bir araya geldiniz?

Mustafa: “Üçümüz de Ankara’da aynı üniversitedeydik, konuştukça bir grup kurup kendi şarkılarımızı kaydetme ve birlikte çalma fikri bizi heyecanlandırdı. Kurduğumuz hayaller aynıydı müzik konusunda.”

Göksu: “Sık sık bir araya gelip beste yapmaya ve bunun yanında sevdiğimiz şarkıları akustik düzenlemeye başladık. Sonra Mustafa o gazla Oğuz’u bas gitara başlattı ve üçümüz birlikte çalışmaya başladık.”

‘CALIFORNIA TÜRKÇESİ’YLE ‘KÖPRÜALTI’

*Sizi Duman’ın efsanevi şarkısı ‘Köprüaltı’ cover’ı ile tanıdık. Bu şarkıyı sosyal medyaya yüklerken milyonlarca dinleyiciye ulaşacağını tahmin ediyor muydunuz, hikâyesini anlatabilir misiniz?

Mustafa: “Tabi ki hiç tahmin ettiğimiz bir şey değildi. Şarkıyı ben yüklemiştim, Göksu’yla telefonda konuşuyorduk o sırada ‘on bin izlense iyi’ dediğimizi hatırlıyorum. Hiçbir beklentimiz yoktu yani.”

*Köprüaltı 13 milyondan fazla izleyiciye ulaştı, tabi altında da binlerce yorum var. Bu yorumlardan en dikkat çekeni hangisiydi?

Oğuz: “Bir yorumda ‘California Türkçesiyle şarkıyı söylemiş’ gibi bir şey demişti birisi ona gülmüştük baya.”

Göksu: “Artık öyle söyleyemiyorum mesela. Özellikle şarkının bir uyarlama olması ve orijinaliyle kıyaslanmaması gerektiği konusunda bizi bizden daha iyi savunan bazı yorumlar ilginç geliyor ve tabi iyi hissettiriyor.”

*Bilinen şarkıları yeniden yorumlamak mı yoksa kendi bestelerinizi seslendirmek mi zor ?

Mustafa: “Bilinen şarkıları yorumlamak daha zor çünkü orada bir kıyaslama var. Kendi şarkılarında daha özgürsün ve bence bu çok daha değerli.”

İNGİLİZCE ALBÜM YAYINLAMAK İSTİYORUZ



*Sufle’nin gelecek planları neler?

Göksu: “Şu sıralar albüm kayıtları için stüdyodayız. En kısa sürede onu yayınlamak öncelikli planımız. Henüz gitmediğimiz pek çok şehir var oralarda konserler yapmak istiyoruz. Uzun vadede ise İngilizce şarkılarımızı bir albümde toplayıp yayınlamak gibi bir hayalimiz var.”

*Bu kadar Ankaralının yer aldığı bir müzik grubu olarak, Ankara için bir şarkı yazılsa, bunun adı ne olurdu?

Göksu: “‘Yaşamak zaman alır’ olabilirdi. Çünkü Ankara’da zaman gerçekten yavaş akıyor.”

BİZ ÇOK İLHAM VERDİ

*Müzik yolcuğunda ilham aldığınız birileri var mıydı?

Mustafa: “Radiohead, Muse, Arctic Monkeys gibi özellikle geçmişten gelen arkadaşlıklarla kurulmuş İngiliz grupları ve Portishead ile Hooverphonic bize ilk dönemlerimizde çok ilham verdi.”

SUFLE’NİN BÜTÜN ANLAMLARINI SEVDİK

*Neden Sufle ?

Göksu: “Grup için isim düşünüyorduk, yaptığımız müziği, tarzımızı yansıtsın istiyorduk bir yandan. Mustafa bir gün telefonda ‘Sufle nasıl isim?’ deyince benim de hoşuma gitti. Bu ismi koymamızın ilk sebebi kulağa güzel gelişiydi aslında ama daha sonra sahip olduğu tüm anlamları çok sevdik, özellikle Fransızcadakileri.”