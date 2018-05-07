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Ankara Haberleri: Ankara’da sağanak teyakkuzu

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Ankara’da sağanak teyakkuzu

Murat YILMAZ
07.05.2018 - 18:30Son Güncelleme :

Ankara’da iki gündür etkili olan sağanak yağışın ardından Mamak ve Keçiören ilçelerinde hayatın normale dönmesi için çalışmalar sürerken Büyükşehir Belediyesi ekipleri sağanak ve baskın riskine karşı teyakkuz halinde bekliyor.

Murat YILMAZ

Yağışların süreceğini belirten belediye yetkilileri, “İzinlerimizi kaldırmış durumdayız. 24 saat esasına göre çalışıyoruz” açıklamasını yaptı. Yoğun bir temizlik ve onarım çalışması yapıldığını da belirten yetkililer şu bilgileri verdi:

KOORDİNASYON AKOM’DAN SAĞLANIYOR

“Fen İşleri, ASKİ, İtfaiye, Çevre Koruma ve Kent Estetiği’ne bağlı ekiplerimizle teyakkuz halindeyiz. Ekiplerimiz her an her yere ulaşabilecek durumda. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’mızın altında bulunan Afet Koordinasyon Şube Müdürlüğü’müz (AKOM) bu birimlerin koordinesini sağlıyor. Meteorolojik verilere göre yağışlar ve yaşanabilecek sağanaklar konusunda hem birimleri hem de vatandaşlarımızı sürekli uyarıyoruz.

TÜM İZİNLER KALDIRILMIŞ DURUMDA

Zaten afet durumunda tüm izinler kalkar şu anda da izinlerimizi kaldırmış durumdayız. 24 saat esasına göre çalışıyoruz. Yağışların bir süre daha devam edeceği görülüyor. Sağanak riski olmasa da biz teyakkuzdayız. Ekiplerimiz nöbette. İtfaiye ekiplerimiz biriken suların tahliyesini sağladı. ASKİ ekipleri sel sırasında tahrip olan ve tıkanan ızgaraları temizleyerek, zarar gören mazgalları yeniledi. Fen İşleri ekiplerimiz kaldırımları ve yolları yenilemeye devam ediyor. Izgaraların tıkanmasına neden olan hafriyat ve diğer atıkları bertaraf etti.”

Etiketler: ANKARA

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Ankara’da sağanak teyakkuzu hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 07 Mayıs 2018 tarihinde saat 18 30’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Ankara’da sağanak teyakkuzu haberi güncellenecektir.

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