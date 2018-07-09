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Ankara Haberleri: Ankara’da ikinci hayat

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Ankara’da ikinci hayat

AA
09.07.2018 - 16:38Son Güncelleme :

DEAŞ'ın 2015’de işgal ettiği Irak'ın Enbar şehrindeki evlerini terk etmek zorunda kalan Jadaan ailesi, Ankara’da hayata tutundu

AA

Ailenin iki üyesi, Siteler'de mobilya üreten bir firmada çalışarak geçimlerini sağlıyor. Ailenin en yaşlı üyesi, dede Halil İbrahim Jadaan, “Türkiye'den başka hiçbir ülke bize kapısını açmadı” dedi. Ankara'da Örnek Mahallesi'ne yerleştik ve burada kendilerini güvende hissettiklerini belirten Jadaan, “2 oğlum çalışıyor. Zaman zaman Kızılay’dan yardım alıyoruz. Komşularımız da bizden yardımlarını esirgemiyor. Türkiye'ye minnet borçluyuz” diye konuştu. Jadaan, ailenin en küçüğü olan torunu Hattab Abdurrahman Halil’in bir arkadaşıyla oynarken kaza geçirdiğini aktardı. Arkadaşının sapanla attığı taşın küçük Hattab’ın gözüne geldiğini belirten Jadaan, görme kaybı oluşan torununun tedavisinin de sürdüğünü söyledi. 

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Ankara’da ikinci hayat hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 09 Temmuz 2018 tarihinde saat 16 38’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Ankara’da ikinci hayat haberi güncellenecektir.

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