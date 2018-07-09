Ankara’da ikinci hayat

Ailenin iki üyesi, Siteler'de mobilya üreten bir firmada çalışarak geçimlerini sağlıyor. Ailenin en yaşlı üyesi, dede Halil İbrahim Jadaan, “Türkiye'den başka hiçbir ülke bize kapısını açmadı” dedi. Ankara'da Örnek Mahallesi'ne yerleştik ve burada kendilerini güvende hissettiklerini belirten Jadaan, “2 oğlum çalışıyor. Zaman zaman Kızılay’dan yardım alıyoruz. Komşularımız da bizden yardımlarını esirgemiyor. Türkiye'ye minnet borçluyuz” diye konuştu. Jadaan, ailenin en küçüğü olan torunu Hattab Abdurrahman Halil’in bir arkadaşıyla oynarken kaza geçirdiğini aktardı. Arkadaşının sapanla attığı taşın küçük Hattab’ın gözüne geldiğini belirten Jadaan, görme kaybı oluşan torununun tedavisinin de sürdüğünü söyledi.