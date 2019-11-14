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Ankara Haberleri: Ankara turizmde hak ettiği payı almaktan uzak

ANKARA HABERLERİ

Ankara turizmde hak ettiği payı almaktan uzak

AA
14.11.2019 - 16:48 |Son Güncelleme :

Acenteler, oteller ile müzelerin stant açtığı, yerli-yabancı destinasyonların tanıtıldığı TravelExpo Ankara Turizm ve Seyahat Fuarı açıldı.

AA

‘Kültür Turizmi’ temasıyla bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen fuarın açılışı ATO Congresium'daki törenle yapıldı. Açılışa katılan Ankara Valisi Vasip Şahin, fuarın yalnızca Ankara ve çevresinin değil tüm Türkiye'nin ve komşu ülkelerin turizm ürünlerinin tanıtım ve pazarlamasına imkân sağlayacağını belirtti. Turizmin, farklı kültürlerin bir araya gelmesini sağlayan önemli bir etken olduğunu ifade eden Şahin, dinamik yapısıyla da ülkelerin gelişim ve kalkınmasına katkı sağlayan büyük bir güç olduğunu söyledi. Ankara'nın turizm konusunda hak ettiği payı almaktan uzak olduğunu ifade eden Şahin, başkentin sadece siyasi ve eğitim merkezi olarak değil ayrıca bir kültür ve turizm destinasyonu olarak da değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Türkiye'nin turizm potansiyeli itibarıyla öne çıkan birkaç ülkeden biri olduğuna işaret eden Şahin, Ankara'nın da bu konuda kendi kabuğunu kırarak, sakladığı güzellikleri insanlara sunacağına inandığını kaydetti. 

 

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