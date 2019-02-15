Ankara turizm yönünden avantajlı

Özhaseki'ye MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım ve AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan eşlik etti. Ankara’nın turizm yönünden avantajlı bir şehir olduğunu ifade eden Özhaseki, şu bilgileri paylaştı:

PROJELERİN HEPSİNİ GERÇEKLEŞTİRİRİZ

“Termal turizmi canlandırmak elimizde bizim. Buradan ilçemiz istifade edeceğimiz için söylüyorum. Ama bunun için buraya gelen misafirler mutlaka güzel bir şehirle karşılaşmalılar. Meydan projesini sonuna kadar destekleyeceğiz. Arkasından termali ayağa kaldırmak, kültür merkezini yapmak, buradaki doğa turizmini canlandıracak bir takım projeler yapmak. Bunları biz işbirliği içinde yaparız. Bir elin nesi var, iki elin sesi var. Bu yazılanlara ilçe belediyemizin gücü yetmeyebilir, o zaman Büyükşehire düşüyor iş. 21 yıl büyükşehir belediye başkanlığı yaptım, ilçe belediyeleriyle hiç tartışmam olmamıştır. O tartışmaların eziyetini vatandaş çekiyor. Ona geliyor, 'bizim işimiz değil' adam yapmıyor. Suçlamalar karşılıklı atıldığı için eziyetini vatandaş çekiyor. Biz burada kol kola gireriz, bu projelerin hepsini gerçekleştiririz.”

RAYLI SİSTEMİ İKİ MİSLİNE ÇIKARMALIYIZ

Özhaseki önceki akşam da katıldığı bir televizyon programında Başkent için hazırladığı 11 proje arasında ulaşıma özel önem verdiğini ve raylı sistemleri yaygınlaştırmak istediğini dile getirdi. Raylı sitemlerle ilgili “Ankara’da şu an 64 kilometre kadar bir hat var. Bizim bunu iki misline çıkarmamız lazım” diyen Özhaseki özetle şunları söyledi:

“Raylı sitem ağımızı genişleteceğiz. Bu bir mühendislik alanı. Bilim adamları der ki ‘pik saatlerde tek yönlü giden yolcu sayısı 3-4 binlerdeyse bu otobüs ile 8-10 bin ise raylı sistemle, 20 bini geçiyorsa da metro sistemiyle çözülür.’ Öncelikle Ankara’da Raylı Sistem hattını artırmamız lazım. Biz ne kadar metro hattını önemseyerek artırırsak trafiği o kadar rahatlatırız.

PARK ET DEVAM ET SİSTEMİ

Bir taraftan Cumhurbaşkanımızın söylediği metrobüsleri bir taraftan da metro hatlarını artırarak insanların yolculuk tercihlerini ve istikametini değiştirebilirsiniz. Örneğin evden çıktınız, 3 kilometre ileride raylı sistem var. Orada park yeri hazır. Arabanızı park edip raylı sisteme binip işe gideceksiniz. Dönüşte de park ettiğiniz yerden aracınızı alıp evinize gidebileceksiniz. ‘Park et devam et sistemi’nin mutlaka hayata geçmesi lazım.”